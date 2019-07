HOROSCOP special. Soarele a intrat în Leu. Noutăți pentru zodii. Gemenii comunică mult, Vărsătorii se canalizează pe persoana iubită

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Soarele intra in zodia Leu pe care o si patroneaza pentru vizita sa anuala intre 23 iulie si 23 august, semnaland ca este vremea sa iti deschizi inima, sa lasi briza verii sa iti sufle fara griji in vant si sa te bucuri. In emisfera nordica, vara este in toi si preocuparile isi diminueaza ritmul asa cum se intampla si pentru afaceri, iar toata lumea e in vacanta si foarte multi in concedii.

HOROSCOP. Spunem la revedere sezonului Soarelui in Rac… Ne-am scufundat o luna de zile in energia emotionala a Racului, am avut aici si 2 eclipse intense si multe planete retrograde iar acum gata… ne pregatim sa ne mai si relaxam, distram, reincarcam o data cu sezonul stralucitor al Soarelui in Leu, chiar daca inca vom mai avea 5 retrograde (nu 6, pentru ca Mercur iese din retrograd pe 31 iulie si raman Jupiter, Pluto, Neptun, Saturn si Chiron).

Leul este locul unde Soarele este acasa si are energia extrem de confortabila in aceasta zodie, dandu-ne tuturor de veste : este vremea sa stralucim!

HOROSCOP. Da, sa vorbim putin despre Leu – si nu doar pentru ca Leul adora atentie asupra sa si acum o si merita din plin. Leul este semn de foc, condus de insusi Soarele, marea “minge de foc” a sistemului nostru solar. Ambii adora sa fie in centrul scenei si sunt super pasionali sa isi faca prezenta cunoscuta in lume si sa fie siguri ca sunt vazuti. Exact precum Soarele, energia Leului este calda, generoasa, optimista si stralucitoare, deci este un sezon astrologic de stare de bine care ne incurajeaza sa fim cea mai buna versiune a noastra.

HOROSCOP. Sezonul Leul 2019 ce are loc fara nicio eclipsa (anul trecut Leul a gazduit sezonul eclipselor) se anunta a ne aduce entuziasm, pasiune si iubire. Sa ne pregatim pentru o energie ridicata, fierbinte, cruda specifica vibratiilor Leului care sa ne lumineze intens restul verii.

HOROSCOP. Cum iti influenteaza zodia prezenta Soarelui in Leu 2019 :

HOROSCOP. Soare in Leu 2019 – BERBEC

Vara 2019 in timpul Soarelui in Leu este despre distractie, dragoste si romantism pentru tine, draga Berbec, in timp ce acest tranzit are loc in casa ta 5 care iti intensifica dorinta de flirt, de a fi jucaus si de a introduce o esenta dramatica in viata ta. Te vei simti cu totul creativ si dispus sa iti asumi riscuri, deci e un timp excelent sa te imbarci intr-un proiect creativ sau aventura romantica. Copiii ocupa un rol important pentru tine in aceasta perioada si te vei bucura de clipe memorabile alaturi de ei. Cu Leul in casa ta 5, acestea sunt activitatile care te fac sa stralucesti la maxim, deci bucura-te din plin de aceasta luna!

HOROSCOP. Soare in Leu 2019 – TAUR

Vara 2019 in timpul Soarelui in Leu este pentru tine despre casa si familie, draga Taur. Este deseori o perioada in care are loc multa activitate in preajma vietii tale casnice si familiale dar si in care iti e recomandat sa te reconectezi cu adevarat cu radacinile tale si sa iti extragi de aici seva pentru anul care vine. Poti beneficia mult daca petreci timp singur sau cu cei pe care ii iubesti, dar si daca ai tendinta si chiar reusesti sa iti infrumusetezi acasa sau sa inviti oameni in casa ta. Cu Leul in casa ta 4, aceste activitati iti dau putere si te hranesc la cel mai profund nivel, deci tot inainte !

HOROSCOP. Soare in Leu 2019 – GEMENI

Vara 2019 in timpul Soarelui in Leu este un timp destul de aglomerat pentru tine, draga Gemeni, pentru ca acest tranzit are loc in casa ta 3 cu care tu ai o afinitate naturala. Aceasta perioada a anului este plina de comunicare pentru tine, cu calatorii si cu miscari de tot felul, deseori scaldate in multe emotii pozitive si felii de pizza ! A invata lucruri noi si a te conecta cu oamenii din toate domeniile de viata este un mod fantastic sa te bucuri de aceasta perioada, precum si scrisul, vorbitul si implicarea in afaceri. Acestea sunt activitatile in care vei fi cel mai bun si te vei simti imputernicit de Leu!

