Horoscop special: Soarele în Gemeni. Berbecii au o perioadă aglomerată, Leii sunt sociabili

Soarele in Gemeni 2020. Ce inseamna?

Intre 21 mai si 21 iunie, Soarele in Gemeni aduce socializare, comunicare, insa fara prea mari angajamente. Gemenii sunt tot timpul in miscare, un “fluturas” care zboara din floare in floare ca sa simta gustul vietii in toate formele sale. Poate fi un haos in jurul tau prin prisma dorintei impulsive spre varietate, diversitate, spre noi idei. Zodia Gemeni face tranzitia dintre primavara si vara, deci te poti astepta la o metamorfozare a intregului “EU”.

Gemenii sunt ca teflonul, nimic nu se lipeste de ei. Cuvinte, oameni, locuri, toate trec pe langa ei la fel de usor cum trece aerul pe care il respira. Dar asta nu este neaparat ceva rau. Insectele si pasarile care zboara din floare in floare contribuie la polenizare si, deci, la sustinerea continuitatii naturii, a vietii.

Gemenii sunt un semn quintesential al zodiacului. Sunt ca o eterna primavara, sunt mereu proaspeti, mereu tineri. Cum reusesc asta? Isi pun mereu intrebari, cauta mereu raspunsuri, vor sa-ti satisfaca tot felul de curiozitati care le pastreaza mintea agera.

Soarele in Gemeni 2020. Ce sa faci?

Cand Soarele este in Gemeni, este o perioada propice pentru:

Flirt, intalniri cu oameni noi, incercarea unor diferite perspective ale dragostei

A o lua mai usor! Distreaza-te, razi, nu lua viata prea in serios.

Comunicare, scris, proiecte media. Lanseaza-ti un site, blog in care sa testezi produse sau sa creezi sondaje.

Recastigarea agilitatii, flexibilitatii, tineretii fizice si psihice.

Vrei sa stii ce aduce Soarele in Gemeni 2020 zodiei tale? Citeste in continuare!

BERBEC

Soarele in Gemeni parca iti pune furnici in pantaloni, draga Berbec, pur si simplu nu poti sta locului. Ai oameni de vazut, locuri de ajuns la ele, mesaje de raspuns si intalniri de aranjat. Vei fi mult pe drumuri, explorand imprejurimi. Iti place sa conduci masina ? Sau sa te plimbi cu trenul si cu o carte buna ? Vei face multe asemenea drumuri acum. Este o perioada aglomerata iar telefoanele si tabletele tale vor zumzai cu mesaje, notificari, mailuri si vesti noi. Este un timp bun sa studiezi sau sa te duci la scoala, sa te implici intr-un proiect media de scris sau sa iti intaresti relatiile cu colegii, vecinii si rudele.

TAUR

Afacerea infloreste, draga Taur ! Vei dori sa te duci la cumparaturi si sa te rasfeti mai mult si esti si plin de idei despre cum sa iti cresti veniturile, sa atragi afaceri noi, sa iti cresti valorile financiare. Esti plin de incredere de sine si este un timp bun sa investesti in tine si sa iti scoti in evidenta partile tari. Este bine acum si sa iti revitalizezi finantele si sa fii mai atent la ce posezi si cat valoreaza. Fii mandru de ce ai, fie ca e vorba de talentele tale, de valorile fizice sau de posesiunile materiale.

GEMENI

La multi ani, draga Gemeni ! Este sezonul tau, acea perioada din an in care revii in centrul tau, te focusezi pe tine si iti preiei controlul asupra vietii tale. Te simti puternic si increzator, dornic sa impingi mai departe toate lucrurile pe care le vrei, indiferent cine ce are de zis. Si de ce sa nu te pui pe tine pe primul loc ? Doar o singura data pe an este ziua ta ! Te vei bucura de vitalitate mai mare, deci ia-ti un moment sa iti rearanjezi trupul si sa iti revizuiesti starea de sanatate si lookul. Este timpul sa stralucesti si sa manifesti o influenta mai mare asupra altora.

