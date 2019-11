HOROSCOP special. Soarele în Săgetător. Vești incredibile pentru zodii! Fecioarele își îmbunătățesc relațiile în familie, Săgetătorii capătă mai multă putere

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Intre 22 noiembrie si 21 decembrie 2019 ne bucuram de un nou sezon glorios al Soarelui in zodia Sagetator. Trecerea de la sezonul si suprematia Scorpionului la cea a Sagetatorului inseamna o noua schimbare dinamica in energie, pe masura ce iesim la suprafata din adancimile in care ne-a bagat Scoropionul si ne incalzim sub influenta calda si curajoasa a Sagetatorului.

HOROSCOP. Ca semn de foc, Sagetatorul doreste sa aiba viziune pentru viitor, sa creeze si sa experimenteze viata. Care ne este urmatorul pas ? Care este urmatorul orizont spre care suntem gata sa inaintam ? Iata intrebari firesti ale sezonului Sagetator !

HOROSCOP. Ritmul vietii se schimba sub noua dinamica si orice ezitare sau distragere de atentie de pana acum se ridica. Toate sistemele sunt turate spre inainte. Sub influenta Sagetatorului o luna de zile, cu totii vom dori sa fim mult mai liberi si sa iesim din zonele noastre de confort pentru ca ne dam seama instinctiv ca viata inseamna mult mai mult decat ce este acum.

HOROSCOP. El ne sustine sa fim mai luminosi, optimisti si relaxati in felul in care abordam viitorul si sa ne descotorosim de tot ce ne trage in spate. Este o energie benefica de final de an cand toata lumea se gandeste automat ce ii va aduce noul an, cum se va incheia acesta si ce planuri sa isi faca. Putem chiar simti ca nu ne putem domoli ritmul si ca ne miram ce sa facem mai intai pe ultima suta de metri inainte de a intra in 2020.

HOROSCOP. Pe masura ce acest sezon se deruleaza, ne vom simti mult mai dispusi sa fim mai autentici cu lumea din jurul nostru dar si sa fim mai optimisti in relatiile romantice. Unii se vor deschide, in sfarsit, spre o conexiune sufleteasca speciala.

Cuvintele specifice sezonului Sagetator si focusul nostru vor fi: cunoastere, onestitate, optimism, autenticitate.

Vom avea curajul de a fi imperfecti si ne vom da voie sa fim vulnerabili, stiind ca fiecare in parte suntem facuti si din putere dar si din zbucium. Vom hrani acele conexiuni de suflet si acel sentiment de a apartine ce pot fi autentice doar atunci cand suntem deja convinsi ca suntem suficienti atat cat suntem.

HOROSCOP. Sagetatorul este cel mai norocos semn zodiacal, fiind condus de Marele Benefic Jupiter, deci fiecare dintre noi va gusta mai mult sau mai putin de acest aer pozitiv plin de sansa si noroc.

Daca vei incepe sa te simti tras in mai multe directii, nu te ambala pentru ca este doar energia Sagetatorului care actioneaza in viata ta. Ea iti poate aduce multiple potentiale si oportunitati, ceea ce nu inseamna ca nu vom avea si emotii negative din cand in cand.

HOROSCOP. Iata ce iti pregateste sezonul Sagetatorului 2019!

HOROSCOP. BERBEC

Soarele in Sagetator inseamna pentru tine prezenta sa in sectorul tau de aventura si spirit unde va fi pana pe 21 decembrie. Se va trezi dorinta pentru mai mult decat rutina obisnuita si cautarea de experiente dincolo de banal devine focusul perioadei. Este un ciclu bun in care sa inveti, sa expandezi ce stii, sa simti noi idei si posibile noi scopuri, sa promovezi, publici sau sa calatoresti. Acest ciclu aduce la lumina nevoile tale pentru experientele vietii, pentru invatat si pentru entuziasm. Descoperi noi activitati, subiecte si idei si ele te pot duce spre noi afaceri si relatii. Va fi si o dorinta puternica de a-ti imbunatati situatii din viata in moduri pline de semnificatie sau de a atinge un nivel mai mare de libertate si stare de bine. Activitatile care hranesc sufletul si spiritul vor fi semnificative si atractive pentru tine.

HOROSCOP. TAUR

Soarele in Sagetator inseamna calatoria sa o luna in sectorul tau solar 8, ceea ce inseamna descoperirea unor pasiuni adanci. Acest sector conduce impartasitul la nivel intim si financiar. Cu Soarele aici, vei avea tendinta sa te focusezi pe a te conecta in relatii profunde sau cu sinele tau interior, descoperind ce te face sa vibrezi si ce vrei cu adevarat de la viata. In urmatoarele saptamani, temele vor fi strategia, planificarea si impartasitul cu altii. Cauti mai multa intensitate si pasiune in viata ta si nu esti multumit sa iti traiesti viata fara sa cresti, sa te schimbi, sa te imbunatatesti. Ce se intampla in spatele scenei sau ce se afla sub straturi este de mare importanta acum. Daca ai de renuntat la un obicei prost sau la ceva ori cineva ce nu isi mai are rostul in viata ta, acum e timpul pentru aceasta schimbare. Poti si sa inveti despre ce te motiveaza dar si ce atasamente ai.

Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.