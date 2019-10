HOROSCOP special. Soarele în Scorpion. E momentul să fii cu urechile larg deschise, acoperă-ți ochii însă!

HOROSCOP, Următoarea perioadă se anunță complicată pentru toți nativii.

CE SA FACI :

HOROSCOP Fii curios ! Scorpionul adora raspunsurile iar singurul mod de a ajunge la esenta lucrurilor este sa pui multe intrebari, sa fii cu ochii si urechile larg deschise si sa investighezi totul si pe toata lumea din jurul tau. Daca doreai sa afli un adevar despre ceva, acum este timpul sa faci totul pentru a-l afla.

CE SA SPUI :

HOROSCOP Ceva intens si din toata inima. Pasionalul Scorpion este cunoscut ca are sentimente extrem de puternice, chiar daca le tine bine ascunse in interiorul sau. Nu te retine cand Soarele este in Scorpion – spune ceva profund si miscator fiintelor pe care le iubesti.

UNDE SA TE DUCI :

HOROSCOP La un museu plin cu ciudatenii, la o locatie bantuita sau la cimitir. Scorpionul este condus de Pluto, planeta sexualitatii, mortii, transformarii. Este un timp perfect sa explorezi misterele necunoscutului sau a lumii de dincolo. Exploreaza mai profund aceste teme de sex, moarte, bani si putere. Citeste despre orice practici sexuale, mergi la cimitir, afla cum se transforma fluturii sau fii in contact cu razboaiele, prin filme sau carti – posibilitatile sunt nenumarate.

CE SA PORTI :

HOROSCOP Ochelari de soare inchisi. Ochii Scorpionului sunt poarta spre sufletul sau ; desi vede tot, nu prefera ca altii sa le priveasca in suflet. Acopera-ti ochii cu umbrele ochelarilor de soare si mergi incognito.

CE SA CUMPERI :

HOROSCOP Orice care rezoneaza cu energia de mister, de la un film cu spioni si detectivi, la un binoclu, pana la o lenjerie sexy misterioasa pe care o tii ascunsa de lume si o folosesti doar in ocazii speciale.

LA CE SA FII ATENT :

HOROSCOP Fii atent la furia Scorpionului ! Scorpionul este calm si adunat la exterior, dar are un vulcan activ de emotii ingropate in interiorul care poate exploda cand este provocat. Ai grija la sentimentele de gelozie, la obsesii si la comportamentul compulsiv sau la lucrurile dubioase ce se pot intampla pe la spatele tau.

CE SA ASTEPTI CU MARE PLACERE:

HOROSCOP Pasiune, sex si intimitate. Scorpionul este puternic iubitor si foarte dornic sa arate asta in dormitor. Intrucat Scorpionul este asa de dispus sa mearga profund in adancimi si sa ne expuna cele mai puternice trairi, acesta este un timp pentru a consolida caile profunde ale inimii de a intari o relatie in moduri total transformatoare.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.