Horoscop special. Soarele intră în Taur, 19 aprilie – 20 mai! Săgetătorii stabilesc o rutină sănătoasă, Berbecii își consolidează afacerile

Soarele in Taur semnifica un timp in care primavara este bine instalata in drepturi totale si lumea noastra este in deplina inflorire. Este TIMPUL sa incetinim constient motoarele – de actiuni, de ganduri, de planuri – ca sa ne delectam cu placerile lumii prin cele cinci simturi. Este timpul sa ne bucuram de fiecare moment si sa sarbatorim pur si simplu faptul ca suntem in viata ! Asa cum poetul francez Baudelaire reamintea cu intelepciune : „O multitudine de delicii mici constituie fericirea.”

Cei nascuti in zodia Taur stiu asta instinctiv.

Exista o senzualitate negrabita in energia Taurului care pe unii ii poate scoate din minti, insa care ne invita pe toti sa incetam sa alergam precum gainile agitate prin ograda, deseori nici noi nestiind pentru ce sau de ce, si pur si simplu sa dedicam momente pentru a aprecia total viata in aici si acum. Multi filozofi si poeti celebri sunt nascuti in Taur si nu degeaba ! Oare ce i-a transformat pe acesti tauri celebri in excelenti filozofi ? Poate pur si simplu comoditatea specifica acestei zodii. Cand nu ne grabim pentru multe, ne ramane mult timp sa ne gandim. Iar Taurii urasc sa fie zoriti, deci asa suntem si noi o luna de zile. Ei prefera sa aiba timpul lor dulce in care sa fie total scufundati si in contact cu simturile lor. Taurul are abilitatea de a sta perfect linistit ca sa poata aprecia din plin viata pe care o avem. Iata ce lectie de viata puternica ni se ofera in acest sezon ! Si cate beneficii ne aduce acest fel de a fi!

Sa ne focusam in sezonul Taur pe ce senzatii simtim in corp, pe cum ne simtim trupul, este el intepenit, e flexibil, e fericit?

Descopera-ti simturile, ce auzi, ce vezi, ce mirosi, ce atingi, ce gusti. Sunt aceste simturi in cooperare intre ele, dandu-ti coerenta in creier ? Sau una vezi si alta auzi ? Orice distorsiune intre simturile tale este cauza de conflict in minte si motiv de a-l rezolva. Spre exemplu, vezi ceva frumos, simti ceva frumos dar auzi cuvinte negative, de ocara. Taurul ne invata sa muncim cu noi insine ca toate cele 5 simturi sa transmita coerenta, astfel noi sa avem coerenta in vietile noastre si deci fericire.

Taurul este semn de Pamant, iar totul are legatura cu materialul. Daca percepem Berbecul ca pe inceput, ca pe samanta, Taurul este energia fizica ce inconjoara acea samanta si care o ajuta sa creasca. La nivel spiritual, energia Taurului reprezinta nevoia de securitate, nevoia de a gasi un ritm constant, care sa confere siguranta intr-o lume mereu schimbatoare.

Taurului ii plac ordinea, structura si rutina, de aceea vom imbratisa cu totii acest tip de gandire. Ne vom inconjura de lucruri care sa ne aduca siguranta. Vom fi mai atenti la lumea inconjuratoare pentru a ne asigura ca ne ajuta sa ne dezvoltam.

Fa-ti timp si uita-te in jurul tau. Ce vezi?

Obiectele din jurul tau iti inspira incredere, gratitudine? Sunt frumoase, placute ochiului? Sau le percepi ca pe dezordine, mizerie, lucruri care iti produc sentimente neplacute sau iti readuc amintiri dureroase?

Fa acelasi lucru si cu tine. Cum te ingrijesti, ce alimente mananci? Cum este viata ta? Esti multumit cu tine insuti? Este viata ta sanatoasa si vibranta?

Acestea sunt intrebarile pe care ti le vei pune sub energia Taurului. Acum este momentul sa iti stabilesti un nou plan de actiune, o alta rutina, o structura solida si metode care sa te ajute sa ai un stil de viata sanatos.

De fiecare data cand simti ca te poticnesti, energia Taurului iti reaminteste care sunt beneficiile pentru a continua sa faci ceea ce faci. Sa iti respecti planul intocmai.

Cum sa profitam la maxim de energia Soarelui in Taur?

Dedica-ti dese momente in care sa stai in liniste, chiar neclintire, opreste-te din orice faci ca si cum adulmeci viata si adu-te in aici si acum, in clipa prezenta. Viata se traieste aici, nu in trecut, nu in viitor.

Observa toate acele lucruri simple care dau vietii tale sens si substanta. Poate e vorba despre oamenii din viata ta, darurile si talentele tale, veniturile tale, resursele sau alte beneficii de care te bucuri, corpul fizic, natura, frumusetea, placerile – orice care te face sa apreciezi viata pe care o ai !

Include cat mai mult din filozofia de viata a zodiei Taur, foarte bine pusa in cuvinte de scriitoarea Rita Mae Brown : „ Pana la urma mi-am dat seama ca singurul motiv pentru a fi in viata este ca sa ma bucur de ea.”

Intr-adevar!

Iata cum influenteaza sezonul Soarelui in Taur 2020 fiecare zodie in parte:

Horoscop. Sezonul Taur pentru BERBEC

Mijlocul primaverii in sezonul Taur este perioada din an pentru tine in care sa iti consolidezi si stabilizezi afacerile si treburile importante, focusandu-te pe finante, pe corpul tau, pe resursele personale si materiale si pe oamenii cei mai importanti din viata ta. Soarele in Taur straluceste o lumina pe toate lucrurile care dau vietii tale sens si substanta. Este ocazia ta sa incetinesti ritmul dupa o luna in care ai fost la putere si sa te gandesti si mai constient la cum iti castigi existenta si daca scoti tot ce mai bun din calitatile tale, din investitiile tale. Tot acum te poti gandi mai mult la valorile pe care le ai la acest moment al vietii. Ce gasesti ca este cu adevarat valoros acum ? In ce vrei sa investesti timpu, banii, energia ? Este perioada din an in care sa cugeti serios la asta.

Horoscop. Sezonul Taur pentru TAUR

La multi ani, draga Taurule ! Mijlocul primaverii este perioada din an in care esti total in elementul tau. Florile si atmosfera din jur cu aromele ei dulci, pasarile ce canta vesele dar si tu, totul se trezeste deplin dupa amorteala iertii intr-o lume care iti incanta simturile. Pe masura ce corul naturii canta cea mai inalta nota, tu primesti o portie majora de vitalitate, reconectandu-te cu cine esti si ce vrei adanc in interiorul sufletului tau. Este timpul din an in care sa te focusezi pe tine si sa setezi obiective noi pe care sa le porti in urmatoarele 12 luni. Este totodata un timp excelent in care sa te promovezi pentru ca stralucesti natural cu vitalitate. Bea cu sete din fantana vietii, draga Taur, si las-o sa te sustina pe termen lung!

