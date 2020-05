Horoscop special: SuperLuna plină în Scorpion. Gemenii sunt gata să o ia de la început, Vărsătorii se implică puternic

Am trecut prin multe cu totii in ultimul timp dar se anunta o portie de energie care sa vindece rani pe care le traim si de la cine sa vina decat de la nimeni altul: Scorpionul. In loc sa continuam stresul in care suntem, fiecare pe provocarea lui, se pare ca vom incepe sa ne vindecam…fizic, emotional, mental.

Luna Plina in Scorpion este o SuperLuna pentru ca este foarte aproape de Terra si se vede mai mare si se mai numeste si „florala” in culturile populare stravechi. Ea ne va oferi o stare de compasiune mai mare, scotand din noi emotii vechi si adanci, dar vom avea puterea de a le procesa si de a le elibera.

Putem vedea mai bine ce e bine si ce nu la oamenii din jur, ce legaturi avem de taiat si ce avem de hranit si vindecat.

Pentru unele zodii, energia Lunii pline se va simti mai bine si va da o stare pozitiva, in timp ce pentru altii nu. Insa orice ar fi, e important sa nu ramanem conectati cu ce ne coboara, sa stam departe de ingrijorari si de preocupari de nesiguranta. Sa fim dispusi sa lucram la tot ce iese la suprafata, pentru binele nostru viitor.

Ca zodie fixa de apa, Scorpionul este puternic si determinat. El nu renunta, este rezistent la schimbare si poate fi foarte incapatanat. Scorpion conduce sexul, banii, secretele si ciclul de viata si moarte. El coordoneaza instinctele noastre de supravietuire si dorintele primitive, subiecte ce sunt deseori tabu si dificil de exprimat. Relatiile pot atinge un punct de criza intrucat sentimente primare se trezesc in timpul Lunii pline in Scorpion. Ca zodie de apa, Scorpionul este si un vindecator. Daca permiti ca lucrurile sa iasa la lumina, ele au o sansa sa fie vindecate. Daca ele raman in interior si zac, provoaca probleme de acolo.

Scorpionul este si detectivul zodiacului, avand o dorinta nestavilita pentru adevarul gol golut, oricare ar fi el. Deci aceasta Luna plina poate sa aduca unele revelatii puternice pe calea ta. Fara jumatati de masura cand e implicat Scorpionul ! Este o excelenta ocazie de a-ti transforma viata si de a scapa de ce e neesential chiar daca e nevoie de masuri extreme pentru asta.

Ce inseamna SuperLuna plina de luna mai pentru noi? Aceasta Luna plina reprezinta initierea samanica in care elementele intunecate de suflet ies la lumina pentru a fi confruntate, transmutate sau eliberate.

Orice s-ar intampla, fie ca e vorba de viata personala sau de munca, te va face sa stai drept si sa observi orice furie, pofta, gelozie, frica sau rusine si sa faci ceva cu asta. Poate fi o experienta transformatoare pentru ca implica energie multa sa suprimi emotii dificile, deci iesirea lor la lumina este un eveniment ce trebuie abodat cu blandete. Dupa ce este eliberat, te vei simti invigorat, imputernicit si capabil sa relationezi cu altii mult mai profund.

Cand Luna este plina in Scorpion, avem intotdeauna Soarele in Taur, zodia opusa. De aici primim un contrapunct la intensitatea emotionala a Scorpionului, reamintindu-ne sa ramanem calmi si sensibili, cu picioarele bine infipte in pamant. Ar fi intelept si sa fim cu ochii pe cheltuieli, pentru ca Taurul si Scorpionul conduc si banii.

Cum sa folosim energia Lunii pline in Scorpion. Scorpionul ne incurajeaza sa ne privim in fata fricile, sa gasim siguranta in noi insine, nu in ceea ce posedam. Ti-ai putea pune sub chestionare valorile. Ce inseamna pentru tine securitatea ? Sunt multi oameni bogati si faimosi care mereu cauta sa aiba mai mult si niciodata nu considera ca e suficient. La care punct iti spui : este suficient pentru mine?

Aceasta Luna plina este cea mai buna pentru a face schimbari radicale in viata ta. Deciziile si alegerile luate in aceasta perioada se prea poate sa fie finale, fara dorinta de intoarcere sau revenire asupra lor. Balanta, gazda Lunii pline de aprilie, vede totul in multe nuante de gri : care e opinia ta ? ai dori sau nu sa discuti despre asta ? in timp ce Scorpionul vede lumea in alb si negru. Daca cineva i-a fost necredincios, acela este sfarsitul pentru Scorpion. Fara discutii, fara reveniri. Acest tip de energie ni se va oferi cu ocazia acestei Luni pline.

Iata impactul SuperLunii pline de luna mai in Scorpion pentru fiecare zodie:

Horoscop BERBEC

Este o Luna plina care iti aduce clipe placute, fericite si cu griji putine. Nu este fara provocari dar e nimic fata de altele prin care ai trecut. Luna plina este ca o cheie ce se potriveste perfect cu usa ce deschide un nou viitor pentru tine. Vei vedea ca ai aliati puternici care sunt pregatiti sa lupte alaturi de tine la nevoie. Ai visat sa lansezi campanii, sa ai activitate video, sa te duci inapoi sa inveti ceva nou la cursuri, sa ai o noua acreditare sau chiar sa te duci intr-o lunga calatorie ? Fa-o ! Exploreaza-ti optiunile, arunca undita si vezi ce pesti vei prinde fie in amor, fie in profit. Este un timp romantic ce iti deschide noi orizonturi si iti aduce speranta.

Horoscop TAUR

Esti pregatit sa incepi un nou ciclu in cariera ta. Acum este momentul sa iti lansezi corabiile la apa, sa mergi spre acele evenimente sau spre acea promovare. Lucruri care au loc acum iti vor schimba imaginea publica si afecta reputatia pe termen lung. Deciziile pe care le iti trebuie sa se bazeze pe unde te vezi tu in viitor si tipul de imagine pe care vrei sa o proiectezi. Este o buna oportunitate sa spui lumii care iti sunt valorile, sa iti expui talentele si sa te ocupi de orice preocupari financiare dintr-o pozitie noua si mai puternica. Adu-ti valorile idealiste si talentele rafinate in ochi publici.

Horoscop GEMENI

Sunt zile puternic sociale si pline de lume pentru tine sub Luna plina in Scorpion care iti vor colora interactiunile sociale pentru urmatoarea perioada. Esti inconjurat de oameni in fata carora sa lasi garda jos si sa iti lasi emotiile sa se arate si poti vedea ca ai parte de conversatii oneste si vindecatoare cu prietenii. Esti gata sa apesi pe butonul de reset pe aspecte ce presupun felul in care credeai ca te relationezi cu altii. Un vis nou se naste, chiar daca este inca in etape timpurii.

