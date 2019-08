HOROSCOP special Trigonul de aur 7 - 8 august 2019 pentru fiecare zodie în parte. Jupiter e în expansiune. Berbecii sunt plini de energie, Taurii își schimbă atitudinea

HOROSCOP special Trigonul de aur. Se anunță două zile intense pentru majoritatea zodiilor.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Aspectele benefice ale acestor zile in care este implicat Jupiter, Marele Benefic, te fac sa fii plin de energie suficient de mare incat sa poti sa iti implinesti unele planuri de termen lung la care muncesti de ceva timp, iar asta iti va activa sentimente de relaxare si multa satisfactie. Tine cat de mult poti de aceasta stare a mintii pentru ca este cea mai buna stare din care sa poti gestiona orice posibile probleme ce mai pot aparea pe drum.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Aspectele benefice ale acestor zile in care este implicat Jupiter, Marele Benefic, te fac sa iti schimbi atitudinea si sa incepi sa privesti viata si orice ti-a adus ea in ultimele luni printr-o lumina mai putin negativista. Numai o abordare optimista te poate ajuta sa gasesti solutii la probleme si sa iti faci planuri noi si bune de viitor. Informatii noi vor veni spre tine care te poti forta sa revizuiesti unele lucruri pe care le credeai batute in cuie. Este o zi si o perioada buna pentru asa ceva iar tu vei avea o abordare rationala si pragmatica in urma careia iti vei deschide cu mana ta portile oportunitatilor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.