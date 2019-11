HOROSCOP special. Ultimul Mercur retrograd. Balanțele fac o schimbare de interes, Racii trebuie să o lase mai ușor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Mercur, planeta comunicarii, gandirii, tehnologiei, calatoriilor pe distante scurte, este in ultima sa stationare retrograda a acestui an 2019 intre 31 octombrie si 20 noiembrie si are loc in zodia Scorpionului.

HOROSCOP. Mercur retrograd are “faima” de a fi enervant pentru ca ar aduce intarzieri, comunicari cu erori, defectiuni de tehnologie si chiar o crestere a energiei anxioase, dar asta se intampla doar atunci cand impingem prea mult, fortam prea mult si actionam prea repede spre inainte pe durata acestui tranzit.

HOROSCOP. Trebuie sa ne reamintim ca suntem un suflet abundent, infinit si nelimitat ce traim acum intr-un trup care nu este nici pe departe precum sufletul si care are limitele sale, biologia sa, chimia sa, reactiile sale, nevoile sale si mai ales limitele sale. Uneori avem nevoie de blande reamintiri sa o lasam mai incet, sa facem pauze, sa digeram, sa ne acomodam cu ce ni se intampla si exact asta ne ofera acest ultim Mercur retrograd 2019.

HOROSCOP. Toata luna octombrie multi dintre noi au fost provocati si bagati la colt de anumite alinieri planetare grele iar Mercur retrograd ne va ajuta, de fapt, sa ne tragem sufletul si sa privim cu mai multa atentie ce a fost ca sa stim cum ne asezam pentru ce va fi.

HOROSCOP. Mercur este retrograd intr-o zodie de apa, in Scorpion, si a intrat in acest tranzit fix in ziua in care se sarbatoreste Halloween (sau All Hallows Eve, altfel spus ziua tuturor celor sfinti), moment in care valul dintre aceasta dimensiune si cealalta este foarte subtire.

HOROSCOP. Ca planeta ce conduce comunicarea, Mercur retrograd activeaza si metode mult mai subtile si intuitive de comunicare si ne permite sa ne accesam aceste daruri cu mai multa usurinta. Daca unii oameni doresc sa stabileasca o conexiune cu cealalta dimensiune, aceasta energie este excelenta pentru comunicare suflet-suflet.

In timp ce comunicarile directe nu sunt favorizate sub Mercur retrograd, cele la nivel de suflet sunt nu doar posibile si usoare dar si extrem de vindecatoare.

HOROSCOP. Daca exista cineva pe care doresti sa il/o confrunti dar nu te simti pregatit sa o faci, daca e cineva de care vrei sa te apropii dar cu care nu poti vorbi indiferent de motiv, comunicarea suflet suflet poate fi o solutie perfecta.

Cum ? Inchide ochii si gandeste-te la aceasta persoana cu care doresti sa vorbesti. Cere ghizilor tai spirituali si ingerilor sa te ajute sa te conectezi cu sufletul persoanei prin sufletul tau. Dupa ce simti aceasta conexiune stabilita in zona inimii, incepe sa comunici fie cu voce tare, fie in minte, fie scriindu-i o scrisoare.

HOROSCOP. Ce inseamna pentru fiecare zodie ultimul tranzit Mercur retrograd 2019 ?

HOROSCOP. BERBEC

Sub acest ultim Mercur retrograd 2019 este o perioada buna sa faci cercetari pentru ce ai nevoie, sa iti rafinezi planurile si sa ai clipe de introspectie personala.

Pot aparea unele confuzii in legatura cu angajamente financiare si resurse comune. Revizuieste-ti finantele si constientizeaza ca unele aspecte pot fi neclare deocamdata si este in regula si asta. Poate sa existe multa valoare din a se incetini un ritm, ca sa ai ocazia sa privesti si unele esecuri sau reusite din trecut si sa intelegi mai bine prezentul. Poti sa te gandesti si la vechi parteneri sau cineva din trecut te poate contacta. Este bine sa iti bugetezi mai bine banii decat sa cheltui sau sa te imprumuti in aceasta perioada. De fapt, este o perioada oportuna pentru revizuiri ca sa capeti o perspectiva diferita si despre relatiile tale intime.

HOROSCOP. TAUR

Acest ultim Mercur retrograd 2019 are loc in sectorul tau de parteneriate, draga Taurule. Unele proiecte incepute recent sau afirmatii comunicate au nevoie sa fie revazute si rafinate. Este un proces necesar chiar daca ti se pare ca te da inapoi acum. Intarzierile te ajuta sa iti intelegi mai bine situatia pentru ca poti vedea detalii ce ti-au scapat in trecut. Vei vedea o relatie dintr-o perspectiva diferita in urmatoarele saptamani. Da altora spatiu si da-ti si tie timp sa ajungi la concluzii sau la o decizie noua. Putin scepticism la acest moment nu strica pentru ca nu e totul ce pare a fi. Poate sa apara un moment de cotitura fie in legatura cu o veche conexiune sau un vechi subiect.

