Horoscop special: Uranus în Taur până în 2026. Balanțele au oportunități de a face bani, Vărsătorii au parte de schimbări

Dar ce treaba ? Uranus este cel ce ne trezeste si ne indreapta spre viitor. El rupe regulile vechi – brusc si rapid – si creaza loc pentru nou.

Uranus este coordonatorul Varsatorului si al noii ere a Varsatorului si este prin excelenta planeta viitorului. Taurul este tot ce poate fi mai fix, intepenit, confortabil, uzual, rigid si asezat in rutinele pe care si le-a dobandit prin munca temeinica, deci la care tine ca la ochii din cap. Unde mai punem ca Taurul este zodia ce raspunde si de banii nostri de toate zilele. Si vine Uranus si da de pamant cu toate acestea ! Ce combinatie interesanta!

Schimbarea sa de directie trezeste puternic tema libertatii personale si individuale (libertate restrictionata deocamdata de criza coronavirus, libertate care va fi reasezata dupa noi reguli dupa ce trece aceasta situatie mondiala).

Cunoscut drept planeta rebela, Uranus comanda energiile vibrante si electrice ale schimbarii si guverneaza descoperirea, inovatia, inventia si tot ce inseamna elemente progresiste, financiar, politic dar si in orice aspect necesar pentru a merge inainte diferit decat pana atunci – acolo unde nu se mai putea asa cum este !

Uranus introduce idei noi, moduri noi de functionare si ne zmulge din modelele vechi, oricate frustrari ar genera.

Uranus aduce schimbari multidimensionale. Ca sa faca asta, mottoul sau este “asteapta-te la neasteptat, dar cu scop benefic de evolutie”.

Intre vechi si nou exista mereu o perioada de haos, panica, frica de necunoscut, asa cum traieste multa lume acum. Viata inseamna permanenta evolutie, evolutia nu se poate intampla stand pe loc, iar ce evolueaza cu tine inseamna ca face parte din viitorul tau, ce nu, inseamna ca atat a fost menit sa fie in viata ta.

Uranus in Taur este despre a ne reimpospata si actualiza valorile, a ne reseta prioritatile si a ne remodela lumea, oricat de mult nu ne convine metoda prin care ne pune in fata faptului implinit si ne impinge la munca pentru schimbare.

Horoscop. URANUS IN TAUR PENTRU BERBEC

Uranus in Taur este in sectorul tau numarul 2 pentru munca si finante. Te poti astepta ca banii sa fie un subiect activ pentru tine, sa apara o suma neasteptata de bani spre tine sau sa ai parte de o cheltuiala mai mare. Poti si explora noi tipuri de valuta, cum ar fi bitcoin, sau sa te conectezi la inovatii noi tehnologice ce au legatura cu banii.

La munca, incepe o perioada buna sa ceri o reevaluare pentru performantele tale. Poti si sa iti si schimbi jobul chiar daca acum nu iei in calcul posibilitatea. Daca iti vin idei progresiste si spontane, nu le tine pentru tine ! Una din ele poate fi o rampa de lansare neasteptata. Fii calm in perioada de criza, izolare si reconfigurare si gaseste ce se ascunde bun in spatele ei. Lasa timpul sa actioneze, priveste spre viitor si fii deschis si adaptabil la ce aduce valul schimbarilor inevitabile.

Horoscop. URANUS IN TAUR PENTRU TAUR

Paseste in puterea maretiei tale, Taurule. Uranus este gazduit de tine si este in sectorul 1, cerandu-ti ca tu sa fii prioritatea ta numarul 1. Daca ai indesat in tine unele sentimente care iti fac rau, deschide supapa si elibereaza-le. Daca anumite moduri de a trai nu iti mai sunt pe plac, Uranus te va ajuta sa te descotorosesti de ele.

Fa-ti cunoscute nevoile si dorintele si te poti elibera de o situatie care te-a tinut captiv si stresat. Indecizia poate fi o cauza ce te-a blocat dar acum vei fi pregatit sa mergi tot inainte pe proiectele ce tin de persoana ta sau pe care le faci pe cont propriu.Fii calm in perioada de criza, izolare si reconfigurare si gaseste ce se ascunde bun in spatele ei. Lasa timpul sa actioneze, priveste spre viitor si fii deschis si adaptabil la ce aduce valul schimbarilor inevitabile.

