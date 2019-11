HOROSCOP special. Venus în Săgetător 1–26 noiembrie. Gemenii au parte de timp plăcut, Balanțele trebuie să exploreze

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Pe 1 noiembrie 2019, planeta iubirii, relatiilor, armoniei, banilor a intrat in aventurosul si optimistul Sagetator unde va sta pana pe 25 noiembrie. Venus in Sagetator este ca o gura masiva de aer proaspat. Dupa un tranzit greu si serios al lui Venus in Scorpion, Venus in Sagetator este lumina de la capatul tunelului. Daca inima ta ta fost in modulul de hibernare sau a fost franta dintr-un motiv sau altul, acum este timpul sa iesi din nou in lume.

HOROSCOP. De indata ce alegi speranta in locul fricii, orice este posibil. Iar aceasta atitudine este principala lectie a lui Venus in Sagetator din acest an care ne transmite ca oricare ti-a fost povestea pana acum, nu este niciodata prea tarziu sa o iei de la capat, niciodata prea tarziu sa fii fericit. Fericirea este dreptul nostru divin.

HOROSCOP. Venus conduce frumusetea, dragostea si banii si ne arata cat valoram si ce gasim ca este atractiv si ce nu. Pana pe 25 noiembrie avem o perioada de timp in care sa gasim si noi surse de venituri care sa vina spre noi si sa ne faca viata mai frumoasa. Sub Sagetator, nu este vremea sa joci in modulul de siguranta.

HOROSCOP. Sagetatorul este in totalitate despre pofta de aventura si noi experience, despre nevoia de a continua sa fii in miscare prin aceasta viata. Are nevoie de multa libertate si se poate plictisi usor.

HOROSCOP. Daca esti singur, sinceritatea iti este cel mai bun aliat si poate fi folosita cu efect miraculos pentru a te apropia de oameni noi. Daca esti intr-o relatie, primesti o portiune de timp in care sa inspiri viata noua, aer proaspat in cuplul tau. Mergeti in calatorie impreuna, implica-te intr-un curs din care sa iti expandezi nivelul de cunoastere asupra vietii sau incepeti o activitate distractiva sportiva care sa va reimprospateze iubirea. Gasiti ceva care sa va placa si faceti acea activitate impreuna.

HOROSCOP. Cu Venus in Sagetator, dragostea devine o cautare. O atitudine de libertate si lipsa de atasamente functioneaza cel mai bine. Venus in Sagetator adora calatoriile si nimic nu ucide focul iubirii mai repede decat rutina. Exista dragoste pentru sport acum si pentru multa activitate in exterior, deci e un timp perfect sa iti faci bagajele sau sa iti pui echipamentul montan si sa mergi in explorarea naturii. Venus in Sagetator prefera lookul natural, deci stilul sportiv si atletic functioneaza cel mai bine, iar daca nu este si stilul tau cel putin mergi pe stilul colorat si etnic.

HOROSCOP. In acest tranzit, poti incepe o relatie noua sau intari o conexiune cu un prieten care iti aduce beneficii palpabile. Preferam relatiile si situatiile care ne dau libertate si autonomie. Putem si sa experimentam o schimbare puternica in interiorul nostru prin care capatam un nou vis sau o noua filozofie despre iubire sau despre actuala relatie.

Amorul in timpul lui Venus in Sagetator se potriveste atitudinii “suntem impreuna acum si aici si ne simtim bine, dar nu e neaparat nevoie sa fie pentru mult timp sau pentru totdeauna”. Sagetatorul e semn mutabil, deci schimbarea este importanta pentru el.

HOROSCOP. Acum dorim sa ne asumam sanse, dar sa fim atenti si ce putem pierde. Da, dorim sa traim riscuri mari si nu ne temem de ele, insa atentie sa nu facem pariuri cu bani pentru ca nu stii ce poti pierde substantial. Alinierea lui Jupiter si Neptun cu Venus pe durata acestui tranzit pana pe 25 noiembrie va crea o ambivalenta si confuzie cand vine vorba de subiecte precum banii si amorul. Tocmai de aceea sa fim atenti la scheme ce promit imbogatire rapida si par atat de posibile la prima vedere. Putem sa ajungem sa ne mintim pe noi insine sau sa credem minciunile altora.

HOROSCOP. Asadar, sa ne imbratisam partea salbatica din noi dar sa fim si atenti. Prea multe aventuri cauzeaza haos iar emotiile necontrolate pot crea dezechilibre. Sunt 25 zile interesante, optimiste, atat de necesare dupa Venus in Scorpion, apoi Venus va intra in pragmaticul si practicul Capricorn din 26 noiembrie si vom schimba registrul din nou.

HOROSCOP. Cum te impacteaza Venus in Sagetator 2019 in functie de zodie:

HOROSCOP. VENUS in SAGETATOR 2019. BERBEC

Pentru tine, acum este cel mai bun timp sa studiezi pe o tema pe care o iubesti sau sa mergi in varii calatorii, de placere sau de munca. Bucura-te de tot ce inseamna contact cu alte tari si fa lucruri care iti deschid mintea. Subiectele legale si juridice pot avea rezultate favorabile acum. Publicatul si munca media sunt surse de placere. Poate ca este timpul sa investesti si in produse noi si frumoase pentru calatoriile tale viitoare.

HOROSCOP. VENUS in SAGETATOR 2019. TAUR

Poti intra in colaborari fructuoase financiare acum, poti obtine usor un imprumut sau rezolva situatii de taxe si primi favoruri si bunavointa de la institutiile financiare cu care vii in contact. Poti primi un cadou generos sau un bonus. Sinceritatea iti este benefica si indicata in relatiile tale acum. A calatori in strainatate, a purta discutii filozofice si a petrece timp in aer liber te vor aduce mai aproape de partener, incalzind atmosfera intre voi.

