HOROSCOP special. Venus în Scorpion 8-31 octombrie. Racii au parte de cea mai romantică perioadă din viața lor, Berbecii au parte de momente fierbinți

HOROSCOP. Luna octombrie 2019 este plina de tranzite care ne pun relatiile la incercare, la reasezare, la renuntare, la noi inceputuri. Ce trebuie sa se intample se va intampla, transmit astrele. In perioada 8-31 octombrie, Venus, planeta relatiilor, iubirii, banilor, frumosului, este gazduita de Scorpion. Este pentru prima data cand are loc intalnirea dintre Venus si Scorpion dupa tranzitul dramatic retrograd al lui Venus in 2018 in aceasta zodie.

In Scorpion, Venus nu este o dulceata delicata, ci este pasionala, intensa si este dispusa sa adere la energia profunda, adanca, secretoasa a Scorpionului.

HOROSCOP. Unele teme din perioada lui Venus retrograd in Scorpion din 2018 pot iesi la suprafata in aceste trei saptamani pentru ca este timpul sa tragi concluzii si sa ajungi la rezolutii finale.

HOROSCOP. Daca ai probleme in relatie, este momentul sa vezi daca gasesti o cale ca relatia sa functioneze sau este cazul sa ii dai drumul. Daca in Balanta o mai puteai “aburi”, in Scorpion nu mai tine. Daca ai probleme dar nu esti constient de ele, Scorpionul ti le scoate la suprafata. Este o verificare de forta majora a relatiei, fie ca vrem fie ca nu !

Da, Venus in Scorpion poate fi un tranzit greu dar este si uluitor cu adevarat. Toata aceasta intensitate duce la o legatura mult mai puternica a relatiei, daca este menita sa reziste.

HOROSCOP. Cum este Venus in Scorpion si cum vom fi noi? Venus este planeta ce conduce frumusetea, iubirea, dorintele, placerile si banii in relatii, deci tot ce ne dorim mai mult. Energia lui Venus este placuta, incantatoare, afectuoasa.

Scorpionul, pe de alta parte, este misterios, intens, extrem, adanc, intunecat, fara sa suporte nimic fals sau superficial. Ce poate iesi cand aceste doua energii astrologice se intalnesc ? Ei bine, vom incepe sa ne dorim adancime, intensitate, pasiune si experiente care ne ating si afecteaza la nivel de suflet. Nu vom curge lin asa cum s-a intamplat cu Venus in Balanta. Din contra, Scorpionul este totul sau nimic…

HOROSCOP. Venus in Scorpion vibreaza. Venus este zeita frumusetii si iubirii. Scorpionul este despre pasiune, deci vom tanji sa avem experiente intense si pline de sens. Intimitatea si adancimea devin importante, schimband flirturile frivole in iubiri ce dureaza. Este ca si cum am vedea-o pe zeita Afrodita transformata intr-un vampir superb. Este ea magnetica, misterioasa si seducatoare dar din intuneric, fiind si obsesiva, razbunatoare si toxica.

Venus in Scorpion nu are mila.

HOROSCOP. In puternicul Scorpion, Venus consuma toate rezervele de energie pentru ca preera ca iubirea sa fie o fuziune dintre minte, corp si suflet. Aici, Venus adauga farmec aspectelor intunecate ale relatiilor care nu sunt asa de fermecatoare. De exemplu, gelozia, obsesiile, razbunarea sunt teme cheie ale energiei Venus in Scorpion.

Venus in Scorpion vrea adevarul si numai adevarul.

HOROSCOP. Venus vrea sa fie una cu partenerul, indiferent de consecinte, iar asta poate duce la drame emotionale inutile in relatiile noastre curente. Asadar, stai departe de fosti parteneri toxici, de prietenii toxice sau de parteneri romantici ce nu iti servesc scopului cel mai inalt. Venus in Scorpion nu are mila.



HOROSCOP. Ce aduce Venus in Scorpion intre 9 septembrie si 31 octombrie 2018 pentru semnul tau zodiacal:

HOROSCOP. BERBEC

Berbecul este un semn zodiacal puternic sexual si Venus in Scorpion iti va creste libidoul. Este un timp excelent pentru momente fierbinti si intime in asternuturi. Este o perioada buna si sa ceri imprumuturi sau un bonus binemeritat, sa iti pui la punct o asigurare sau sa perfectezi detaliile unui divort. Ce au toate acestea in comun ? Generozitatea altora ! Asteapta-te la un cadou dragut.

HOROSCOP. TAUR

Venus in Scorpion genereaza atractii puternice sexuale pentru semnul tau zodiacal. Cineva ti se va parea atractiv in mod particular si iti poate fi greu sa ii rezisti. Ai putea fi disponibil, dar ai grija sa fie si persoana. Daca esti prins intr-o relatie, acum este timpul sa devii mai apropiat cu persoana iubita, sa privesti si rezolvi orice dezechilibre de putere din relatie si sa elimini obiceiuri repetitive distructive. Esti indemnat sa ii rasfeti pe altii.

