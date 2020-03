HOROSCOP special. Venus în Taur. Leii își cresc popularitatea, Taurii strălucesc

HOROSCOP. Planeta Venus, zeita frumusetii, iubirii, relatiilor, banilor straluceste la maxim l in acest semn zodiacal pe care il coordoneaza. Cand Venus este acasa in Taur se poate opri sa miroasa trandafirii, sa se rasfete in iubire, in lux si sa cheltuie ceva mai mult pentru propria persoana… si la fel este si pentru noi cand Venus este in Taur!

Cum poti profita la maxim de tot ceea ce aduce acest tranzit benefic?

HOROSCOP. Depinde atat de zodia ta si de domeniul pe care tranzitul il impacteaza pentru tine, dar si de tot ce inseamna Venus in Taur.

HOROSCOP. Asadar, toata luna martie 2020 fii pregatit sa incetinesti motoarele dar productiv pentru ca Universul te sustine sa te scufunzi in toate cele cinci simturi si in placerile experimentate prin ele. Venus in Taur te face si mai comod, ca o pisica satisfacuta ce toarce.. Si ce daca ? Sunt doar trei saptamani si jumatate din 52 cat are tot anul… Primavara este aproape aici, lumea este in plina inflorire deci nu are ce sa iti dauneze sa te relaxezi si savurezi viata.

HOROSCOP. Venus in Taur este o mare veste nu doar pentru ca Venus ajunge la ea acasa ci si pentru ca este pentru a doua oara in 80 ani cand Venus imparte gazda sa, zodia Taur, cu tatal sau mitologic Uranus. Stim ca rebelul, imprevizibilul si socantul Uranus este in Taur instalat din aceasta primavara si pana in 2026 si Uranus nu a mai fost in Taur de acum 80 ani!

Daca esti familiarizat cu mitologia greceasca, stii ca Venus nu si-a intalnit de fapt tatal niciodata.

HOROSCOP. Ea s-a nascut dupa ce tatal sau a fost ucis de Saturn. De aceea intalnirile Venus-Uranus sunt asa de importante. Ori de cate ori Venus isi intalneste tatal, ea ajunge la o reconciliere cu identitatea sa si noi o data cu ea !

Ce inseamna asta pentru tine? Venus este tot ceea ce este drag inimii tale, ceea ce conteaza pentru tine. Luna mai si acest tranzit Venus in Taur este oportunitatea ta sa intelegi motivul pentru care pretuiesti ceea ce pretuiesti. Daca a te casatori este ceva foarte important pentru tine, acum poti intelege de ce e asa. Daca a trai cu familie aproape este important pentru tine, acum vei intelege de ce.

HOROSCOP. Ce ne aduce Venus in Taur? Planeta Venus are o energie exclusiv feminina, inclusiv in traditia asiatica unde este asociata cu energia Yin. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti. Venus este despre romantism, iubire si echilibru. Ea se va concentra pe legaturile emotionale si casatorii, relatii de afaceri si de priete nie. Lui Venus ii place sa fie buna si blanda si sa faca oamenii fericiti. Cu toate acestea, Venus este planeta care ii invata pe oameni cum sa se iubeasca si sa se admire reciproc precum si sa iubeasca si admire lucrurile pe care le au.

HOROSCOP. Venus are energia de a face oamenii sa se simta atractivi. Planeta pune valoare pe a fi sociabil. Crede ca este important sa fii capabil sa ai simpatii si prieteni.

HOROSCOP. Venus este foarte conectata cu frumusetea. Planeta isi pune energia pe activitatile ce implica orice forma de arta. Venus controleaza literatura, dansul, muzica, pictura, teatrul si tot ce inseamna estetica. Venus vrea ca oamenii sa asculte de simturile lor si sa fie in stare sa vada frumusetea din lume. Ea este conectata cu sofisticarea, cultura, carisma si gratia.

HOROSCOP. Cuvintele ce definesc tot ce simbolizeaza Venus in vietile noastre sunt : iubire, dorinta, frumusete, pasiune, armonie, afectiune, sexualitate, creativitate, atractie, inspiratie, feminitate, estetica, imaginatie, apreciere, relatii.

HOROSCOP. Iata cum sa profiti cel mai mult de acest aspect astral senzual: Cu zeita frumusetii Venus in Taur, ochiul va fi captat de aspectul mai unduitor si feminin. Mergi pe un stil clasic si da-ti stradania sa arati scump. Mai putin este de fapt mai mult. O piesa valoroasa de vestimentatie, un parfum fin de marca si un accesoriu de calitate sunt tot ce ai nevoie sa atragi atentia la modul pozitiv.

HOROSCOP. Iubirea si aprecierea sunt masurate in termeni ce se cuantifica cu Venus in Taur. O masa buna, un cadou exclusivist, flori superb mirositoare, textile fine sau un tratament senzual la spa sunt moduri foarte bune sa arati cuiva ca iti pasa de el/ea. Si mai presus de toate fii cu rabdare, fara pic de graba. Taurul uraste sa fie zorit. Fa din fiecare moment romantic unul memorabil care sa dureze cat mai mult posibil. Taurul este sensibil. Arata persoanei speciale ca merita mai mult de la tine.

HOROSCOP. Taurul este despre calitate si lucrurile care dureaza. Daca vrei sa faci o investitie financiara, mergi pe o piesa clasica, eleganta si neafectata de treca timpului sau pune-ti banii intr-un loc sigur in care ii poti vedea cum cresc incet dar sigur. (Da, si Mercur este in Taur, deci fii atent in mod special ce faci cu banii tai in aceasta luna. Daca nu esti sigur, mai bine tine-i pana capeti claritate.)

HOROSCOP. Ce aduce Venus in Taur zodiei tale? Zodiile de pamant isi vor vedea alura senzuala in crestere exponentiala ! Tauri, Fecioare si Capricorni, lasati-i pe ceilalti sa fie ravasiti de eleganta si alura voastra ! Venus in Taur are atractii speciale pentru toate semnele zodiacale. Semnele de apa, Rac, Scorpion si Pesti vor fi in mai mare dispozitie pentru iubire si socializare. Semnele de foc Berbec, Leu si Sagetator pot astepta ca Venus sa le aduca iubire si fericire. Cat despre semnele de aer Gemeni, Balanta si Varsator, persoana draga inimii iti va aduce cele mai fericite momente.

HOROSCOP. Berbec

Pur si simplu nu rezisti sa nu te aventurezi in cumpararea de produse scumpe si luxoase cu Venus in Taur in zona ta de bani. Respectul tau de sine este sus si simti ca meriti cu adevarat totul. Sau poate ca doresti sa faci pe cineva fericit si cheltuitul nu este o problema pentru tine. Mergi pe calitate. Stai bine cu banii si vrei ca acest lucru sa se vada. Este timpul si sa te bucuri de cuibul tau si sa il decorezi cu ceva special. Daca ai inclinatii artistice, acum pune-ti talentele la treaba si foloseste-ti din plin resursele.

HOROSCOP. Taur

Este timpul sa stralucesti, draga Taurule. Venus, coordonatoarea ta, a ajuns acasa si alura ei te face sa arati incredibil de atractiv. De fapt, de ce sa nu investesti in tine si sa te tratezi ca pe o persoana deosebit de speciala ? Un masaj, o pauza la spa, o escapada romantica, o masa delicioasa, un parfum scump sau o piesa de vestimentatie, o noua linie sau culoare de par – orice ar fi, ai nevoie sa te simti ca de un milion de euro ! Este un timp excelent sa iti restartezi imaginea si sa te promovezi pe tine si proiectele tale pentru ca Venus in semnul tau inseamna propozitii foarte atractive despre tine.

