HOROSCOP special. Venus intră în Fecioară. Schimbări incredibile pentru zodii! Capricornii lasă sentimentele să iasă la lumină, Leii dau de bani mulți

HOROSCOP. Venus, planeta ce conduce relatiile, iubirea si banii, iese din stralucitorul Leu si intra in Fecioara pe 21 august unde va sta pana pe 14 septembrie 2019. Venus in Fecioara 2019 ne imprima o cu totul alta energie decat am avut cu Venus in Leu.

HOROSCOP. Venus este foarte preocupata sa fim fericiti. Venus este despre romantism, iubire si echilibru. Ea se va concentra pe legaturile emotionale si casatorii, relatii de afaceri si de prietenie. Lui Venus ii place sa fie buna si blanda si sa faca oamenii fericiti. Cu toate acestea, Venus este planeta care ii invata pe oameni cum sa se iubeasca si sa se admire reciproc precum si sa iubeasca si admire lucrurile pe care le au.

HOROSCOP. Cand Venus se muta in Fecioara, incepe o perioada in care ne exprimam toata aceasta iubire – fara de care viata nu ar avea sens – prin gesturi practice, prin munca de detaliu pe care o facem pentru altii si pentru noi sau pur si simplu prin a fi acolo pentru cineva drag, de la o prezenta fizica, pana la un telefon sau o vorba buna.

HOROSCOP. Pentru Fecioara si deci pentru Venus in Fecioara 2019, iubirea trebuie sa aiba sens si sa aiba neaparat un scop. Fecioara este semn de pamant, este deci ancorata in cele cinci simturi ca si Taurul si Capricornul, insa simturile ei trebuie sa aiba o tinta practica. In afara de a fi pur si simplu romantici si a ne uita la Luna si la stele, iubirea trece si prin stomac iar ce decidem sa cumparam sau tipul de distractie la care alegem sa mergem cu cei iubiti sunt aspecte practice la care Fecioara este experta.

HOROSCOP. Venus in Fecioara adora sa fie productiva in relatiile de dragoste si nu numai. Amorul trebuie sa devina practic si trebuie sa aiba un scop. Este timpul totodata sa devenim mai sanatosi si sa ne facem ordine in relatii. Sezonul Fecioarei ne incurajeaza prin toate planetele ce tranziteaza aceasta zodie sa devenim cea mai buna versiune a noastra. Iata o binevenita schimbare dupa o vara cu multe retrograde si eclipse.

HOROSCOP. Venus este zeita artei si romantismului, a placerii si frumusetii. Venus in Fecioara 2019 devine o zeita iubitoare si devotata. Fecioara vorbeste limbajul sensibilitatii, al loialitatii si al scopului. Ea stie cel mai bine cum sa ii serveasca pe altii. Pe durata acestui tranzit, demonstreaza-ti si tu afectiunea devenind disponibil(a).

HOROSCOP. BERBEC

Venus intra in Fecioara si in sectorul tau de munca si sanatate pana pe 14 septembrie iar tu capeti determinarea de a experimenta relatii mai armonioase la job sau un mediu mai bun in viata de zi cu zi. Exista un focus crescut pentru rutine, obiceiuri, sanatate si munca de acum inainte. Oportunitatile romantice si sociale pot aparea prin job sau in timp ce te ocupi de scopuri de sanatate. Este o perioada exceptionala sa cunosti prieteni sau chiar un partener ce are scopuri de munca similare.

HOROSCOP. TAUR

Venus intra in Fecioara si in sectorul tau solar chiar la cateva zile dupa ce si Marte a intrat aici, deci romantismul, hobbyurile, exprimarea de sine si timp comun distractiv vor fi acum in focus. Magnetismul tau este puternic. Nu doar ca imparti afectiune mai usor dar si primesti iubire si complimente cu mai multa incredere de sine. Tinteste sa aduci aer proaspat de la acest tranzit in viata ta creativa si in relatii.

