HOROSCOP special. Venus intră în Gemeni 9 iunie – 3 iulie. Schimbări incredibile pentru zodii! Berbecii sunt înconjurați de iubire, Taurii singuri trebuie să se pună în valoare

HOROSCOP. Venus, planeta iubirii, relatiilor, zeita amorului iese din zodia sa gazda Taur si se instaleaza in Gemenii pusi pe flirt intre 9 iunie pana pe 3 iulie 2019. Cum ne schimba si pe noi in viata amoroasa acest tranzit important de o luna de zile?

Venus in Gemeni vrea sa fie libera, sa se bucure de flirt, sa incerce lucruri noi si sa aiba parte de distractie lejera. Aceasta este energia pe care o vei aduce si tu in relatiile tale. Este un timp minunat pentru socialiare si intalniri cu oameni diferiti.

HOROSCOP. Gemenii, ca semn, apartine elementului aer si este atras de inteligenta, de abilitatea mentala si de conversatiile interesante cu cineva in relatii. Este cel mai social semn zodiacal si vrea sa interactioneze cu cat mai multi oameni diferiti se poate.

HOROSCOP. Venus in Gemeni vrea sa iti mentii optiunile deschise ca sa fii spontan si sa curgi cu fluxul vietii. Nu te incarca cu prea multe planuri si angajamente pentru ca te vor sufoca. Gemenii conduc comunicatiile de tot felul.

HOROSCOP. Daca iubesti pe cineva, spune-i ! Spune verbal, spune pe scris. Exprima-ti iubirea prin cuvinte, texte, videouri, bloguri, poze, postari, facebook, orice… sau chiar si in moduri de moda veche, o scrisoare, o vedere. Este important acum ca cei din viata ta sa stie ca ii iubesti si aceasta luna e cea mai buna perioada de a-ti transmite usor si firesc acest tip de mesaje.

HOROSCOP. Venus in Gemeni flirteaza natural si adora sa se joace si sa tachineze. Pentru ca Gemenii sunt un semn dual, fii pregatit ca oamenii sa spuna una si sa se refere la altceva. Sau poate vrei sa iesi, te aranjezi si in clipa in care ajungi la destinatie sa vrei de fapt sa te duci in alt loc ! Oamenii se vor razgandi usor si vor sari de la una la alta precum fluturii.

Petrecerile si alte ocazii sociale vor fi distractive si interesante in acest tranzit. Daca te-ai simtit izolat sau blocat, aceasta perioada se va simti ca o gura de aer proaspat care sa iti permita sa te conectezi cu oamenii in moduri noi si pline de entuziasm. Este minunat acum sa planifici sau sa mergi intr-o vacanta, sa calatoresti, sa vezi locuri noi si interesante.

Venus conduce nu doar viata amoroasa dar si finantele.

HOROSCOP. Cand este in Gemeni inseamna ca schimburile de idei pot duce usor la a face produse si servicii generatoare de bani. Acum poti genera bani din surse multiple. Este un timp excelent pentru micile afaceri sau pentru cele aflate la inceput de drum, pentru a veni cu idei care sa genereze venit pasiv.



HOROSCOP. Afla care este vibratia generala a dragostei pentru urmatoarele 4 saptamani!

HOROSCOP. BERBEC: Dragostea este peste tot in jurul tau

Pregateste-te ca viata ta de zi cu zi sa devina mai placuta. Este un tranzit super sociabil pentru tine. Popularitatea iti creste abrupt si se pare ca sunt tot felul de oameni interesanti care iti lumineaza lumea. Poti folosi aceasta perioada de vreme buna ca sa iti promovezi interese, sa ii cresti o noua afacere si sa iti imbunatatesti finantele.

Solo : Dragostea poate fi gasita in propria-ti curte din spate, la scoala, in autobuz, in magazinul din coltul strazii… deci iesi urgent si amesteca-te intre oameni. Dragostea te asteapta la cursuri, la workshopuri, in librarii, in tren si in tot felul de locuri pe care le frecventezi zilnic. O cunostinta te poate introduce cuiva interesant. Un chip familiar poate incepe sa sporovaie cu tine dulci nimicuri. Fii deschis si peste tot !

Cuplu : Invigoreaza-ti viata de amor citind ceva impreuna, mergand impreuna la un curs sau intretinand conversatii interesante. Poti sa improspatezi lucrurile si planificand o seara in oras sau mergand impreuna in scurte calatorii.

HOROSCOP. TAUR: Jetoane concrete de iubire …

Venus abia a iesit din zodia ta pe care o si coordoneaza unde te-a scaldat in valuri de iubire si atentie, facandu-te sa te simti cea mai si cea mai persoana. Acum se muta direct in zona ta ce tine de bani, timp in care dragostea iti va vorbi prin posesiunile tale si prin lucrurile pe care ai dori sa le faci sa fie ale tale – fie ca sunt obiecte sau chiar oameni pe care ii simti ca sunt un fel de activ de valoare. Ai grija sa nu cheltui exagerat in afara casei in cautarea iubirii la fundul portofelului tau.

Solo : Este un tranzit in care sa investesti in tine si sa iti arati bunurile de pret. Daca vrei sa atragi un partener care te valorizeaza si pretuieste, trebuie ca mai intai tu sa te valorizezi si pretuiesti pe tine. Ai grija cum trebuie de corpul tau si gandeste-te cu atentie ce consideri a fi valoros la un partener ca sa poti atrage exact tipul de persoana ce ti se potriveste. Magazinele, restaurantele, saloanele de frumusete, firme de asigurari, banci, sala de sport sunt locuri bune sa intalnesti pe cineva nou…

Cuplu : Gemenii conduc mainile deci de ce sa nu inveti sa faci un bun masaj partenerului tau ? Taurul este foarte senzual deci ai putea vedea ca esti inzestrat natural pentru asa ceva. Altceva ce poti face este sa faci servicii persoanei iubite si viceversa pentru ca acum dragostea se masoara pentru tine in termeni cuantificabili. Poti si sa iesi des in oras pentru o masa trasnet, o alta activitate favorita a Taurilor.

