HOROSCOP special. Venus intră în Vărsător. Gemenii sunt plini de inspirație, Balanțele își fac timp pentru persoana iubită

HOROSCOP. Venus a mai fost aici in primavara, de Martisor, iar acum vom fi sub aceasta combinatie de energii la trecerea dintre ani ! Venus in Varsator inseamna ca iubirea si prietenia vor merge mana in mana pana pe 13 ianuarie 2020 cand Venus paraseste aceasta zodie sociabila dar asa de enigmatica.

HOROSCOP. Venus in Varsator este despre a face interactiunile cu oamenii mult mai stimulatoare si vii dar totodata detasate. Intrucat Venus ne guverneaza relatiile si schimburile cu ceilalti, urmatoarele saptamani vor fi colorate de caracteristicile cool si detasate ale modernistului Varsator.

HOROSCOP. Venus in Varsator apreciaza prietenia, originalitatea si independenta. Daca vrei sa cuceresti pe cineva, tine cont de energia acestei perioade ce cuprinde si sarbatorile. Devino mai intai prieten cu persoana pe care vrei sa o ai drept iubit/iubita, apoi trezeste-i interesul prin conversatii neobisnuite, inteligente, orientate spre viitor si nu patimase. Fii un spirit liber ca Varsatorul si arata-ti cele mai atipice caracteristici.

HOROSCOP. Varsatorul este inventiv, original si iubeste libertatea, separandu-se de multime prin felul sau unic, special si individual de a fi. Aceste atribute vor fi la mare moda in urmatoarele saptamani. Varsatorul se simte cel mai bine in lunile reci de iarna deci cu Venus in Varsator avem acum ocazia de a straluci ca si cum suntem acoperiti de sclipirea zapezii sub care se ascund tot felul de surprize !

HOROSCOP. Desi este foarte sociabil, Varsatorul este detasat emotional si se relationeaza cu lumea prin intelect. Nu te astepta, asadar, sa impartasesti prea multa emotionalitate in amor sub acest tranzit sau sa te conectezi cu persoana iubita prin prea multe emotii siropoase. Nu vei avea nicio sansa de izbanda, deci mentine totul cat mai curat si detasat!

HOROSCOP. Cat timp Venus este in Varsator, ne alegem cu unele energii noi destul de interesante pentru ca vom fi mult mai deschisi la minte si mai orientati natural spre oamenii din jurul nostru sau chiar si mai indepartati decat noi. Varsatorul inseamna conectarea cu umanitatea ca intreg si depasirea propriilor preocupari si interese mici, personale. Astfel, vom fi dornici sa ne imbunatatim relatiile per ansamblu si prieteniile existente.

HOROSCOP. Daca suntem singuri, vom aprecia prieteniile alaturi de care vom petrece timpul, indiferent daca „iese” ceva sau nu din ele pe plan amoros. Cat timp energia lui Venus va fi mixata cu cea a Varsatorului, ne vom simti independenti si capabili sa abordam lucrurile mai serios, fara sa ne mai stresam asa de mult ci mergand mai mult pe spontaneitate.

Daca te simti prea coplesit pe durata acestui tranzit care poate nu e pe lungimea ta de unda, tine minte ca nu e nimic in neregula sa iti iei clipe de solitudine in care sa respiri cat mai profund, din inima, linistit. Tu esti responsabil cu tot ce ti se intampla si daca nu esti confortabil cu ceva, alege sa te retragi din acea situatie sau relatie. Da, a fi sociabil si a avea viata sociala este distractiv si folositor, insa pentru unii dintre noi poate fi cam mult pentru cum suntem construiti si ce ne aduce stare de bine.



HOROSCOP. Partea buna este ca ne vom simti mult mai liberi ca indivizi in cadrul unei relatii de cuplu, insa acest aspect pentru unii nu e ceva bun, deci gestioneaza-ti propria realitate stiind exact la ce sa te astepti de la aceasta noua energie. Fie ca ne place fie ca nu, Venus in Varsator arata clar ca fiecare in parte sa isi manifeste propria putere ca individ in afara relatiei prin activitatile ce il definesc, ca astfel sa revina in relatie mai puternic, facand ca relatia sa functioneze mai bine.

Cu Venus in Varsator suntem atrasi si spre forme moderne si originale de arta si stil personal. Este o perioada excelenta de a experimenta moduri noi de decorare si vestimentatie dar si de a ne bucura de gadgeturi high tech, de noi produse electronice care sa ne faca viata mai usoara si placuta.

HOROSCOP. Ce aduce zodiilor Venus in Varsator intre 20 decembrie 2019 si 13 ianuarie 2020?

HOROSCOP. BERBEC

Cu Venus in Varsator vei avea cateva saptamani foarte sociabile, pline de romantism si mai ales de frivolitate. O prietenie poate deveni foarte usor altceva. Si chiar daca va despartiti, tot veti ramane prieteni. Asta paveaza calea spre un start exceptional din punct de vedere al vietii sociale in Noul An 2020!

HOROSCOP. TAUR

Venus in Varsator pune lumina pe sectorul carierei tale unde este timpul sa stralucesti, sa aduni admiratori si favoruri de la superiori. Popularitatea ta poate creste mult si farmecul te va ajuta sa avansezi. Ce start profesional bun te asteapta pentru Noul An 2020!

