Horoscop special. Venus retrograd în Gemeni. Berbecii retrăiesc trecutul, Capricornii încep o poveste de iubire la locul de muncă

Venus are miscare stationar retrograda o data la un an si jumatate. In acest an, Venus este in Gemeni pana in august si aici isi are acest tranzit interesant pentru noi, mai ales in contextul special al izolarii in relatii si al modificarilor financiare cu tot ce a adus si aduce acest lucru in vietile noastre. Banii si dragostea sunt temele lui Venus!

Avem asadar 40 zile la dispozitie sa ne revizuim, revizitam, reevaluam viata amoroasa dar si orice alt tip de relatie.

Nu este o coincidenta faptul ca Venus retrograd dureaza 40 zile. Numarul 40 zile este un numar sacru in orice religie si este de regula asociat cu timpul necesar implinirii unui proces, a unei promisiuni, dar doar dupa o perioada de testare si probe.

Specific lui Venus este ca la fiecare 8 ani (si 5 cicluri Venusiene in zodiac) Venus revine in aceeasi zona a cerului, activand aceeasi zona a hartii fiecaruia. In orice moment in timp, exista doar 5 puncte de pe cer in care Venus poate fi retrograd.

Venus nu isi incepe miscarea retrograda niciodata in Balanta, Sagetator sau Pesti ci doar in unul din semnele : Scorpion, Leu, Gemeni, Berbec sau Capricorn.

Asadar, acum Venus retrograd in Gemeni este ca in 2012 sau 2004. Aminteste-ti ce a fost in viata ta atunci, ce s-a transformat, ca sa ai o idee despre energia lui Venus retrograd in Gemeni.

Horoscop. Venus in Gemeni – dualitatea emotiilor noastre

Venus este asociata cu emotiile noastre, cu ce ne place si nu ne place, cu ce pretuim si pe ce nu dam doi bani. De aceea Venus conduce dragostea si relatiile, pentru ca acestea sunt un rezultat direct a ce simtim despre alti oameni. Si tot de aceea Venus conduce si banii, posesiunile si valorile personale, pentru ca acestea sunt un rezultat direct a ce simtim despre noi insine.

Gemenii sunt un semn dual si reprezinta dualitatea fiintei noastre. Gemenii sunt a treia zodie.

Berbecul, prima zodie din cele 12, este scanteia de constiinta care decide sa ia o forma individuala – EU. Este faza de conceptie. Taurul, a doua zodie, ia ceea ce initial a fost doar o idee si o munceste pana o face realitate. Cinci zile dupa fertilizare, embrionul se afla intr-o zona sigura si se implanteaza in uter.

Gemenii, a treia zodie, este similara cu procesul de diviziune celulara. Ca viata sa creasca, ea trebuie sa se divida si multiplice pana cand atinge un stadiu in care diferentierea poate avea loc (Racul).

Gemenii sunt semnul dualitatii. Yin nu poate exista fara Yang, ziua fara noapte, binele fara rau, lumina fara intuneric, viata fara moarte.

Venus in Gemeni seamana cu perechea celor doua masti care una rade si alta plange de la spectacolele de teatru.

Iar acum sunt la moda mastile. O masca poate sa insemne multe lucruri. Ne poate proteja de poluare si germeni si ne poate transforma chipul intr-un zid fara emotii.

SAU o masca poate scoate in evidenta mai bine unele emotii. Cu adevarat, Gemenii sunt semn de aer si emotiile sunt teritoriul sau.

Scopul lui Venus retrograd in Gemeni in aceasta perioada este sa ne privim dualitatea emotiilor ca sa avem un abordare mai obiectiva si integrata a acestor trairi.

Este posibil sa fii fericit si trist in acelasi timp ? Sa fii si dezgustat dar si entuziasmat ? Sa fii si curajos dar si temator ? Emotiile noastre nu sunt alb si negru. Daca ar fi asa, am rata intreaga creativitate a acestei dualitati oferite de Gemeni care inseamna sarea si piperul vietii.

Horoscop. De ce este Venus retrograd in Gemeni 2020 asa de important?

Venus in Gemeni 2020 este in mod particular important pentru ca se suprapune peste schimbarea energetica a axei Nodurilor Lunare ce inseamna karma si destinul din Rac-Capricorn in Gemeni-Sagetator. Abia a avut loc pe 5 mai si va dura pana in 2022.

Un ciclu complet al lui Venus in jurul Soarelui dureaza 18 luni, iar Nodurile Lunare petrec tot 18 luni pe o axa. Coincidente ? Desigur ca nu.

In afara de aceasta noua guvernare a Gemenilor, tocmai experimentam o schimbare generala din Pamant spre Aer. Saturn, lordul karmei tocmai a parasit Capricornul (pamant) si s-a mutat in Varsator (aer).

Pe 21 decembrie 2020 vom avea mult anticipata conjunctie Jupiter-Saturn in Varsator si va incepe un nou ciclu de 200 ani de AER (pana acum a fost cel de PAMANT).

Si in cativa ani, Pluto se va muta in Varsator, deci era Varsatorului bate la usa!

Intrucat un ciclu de pamant de 200 ani se termina si unul de aer de 200 ani incepe, valorile de pamant – materialismul, consumerismul, banii, stiinta vor fi inlocuite cu valorile de aer – intelectul, informatia, colaborarea, intelegerea multi dimensionala a lumii.

Horoscop. Este Venus retrograd in Gemeni un tranzit dificil?

Venus retrograd in Gemeni – ca toate retrogradele – se poate simti oarecum dificil din unele puncte de vedere.

Poate aduce la suprafata pentru revizuire unele aspecte neterminate sau neclarificate : foste iubiri (chiar si din alte vieti), vechi prieteni, emotii suprimate sau tipare inter-relationale repetitive.

Sa gestionam aspecte neterminate si ingropate de vii in subconstient nu este lucru usor ca daca era le rezolvam inca de la bun inceput. Se simte greoi, consuma energie si implica munca. Dar daca nu ne suflecam manecile sa le rezolvam, ele raman stagnante undeva in fundal si ajung sa consume mai multa energie si sa creeze mai mari probleme decat iti poti imagina pe termen lung.

Si aici intervine magic Venus retrograd in Gemeni. Ne va provoca sa scoatem la suprafata treburile neprocesate la vremea lor.

De exemplu, sa spunem ca esti invatat sa fii tu cel care mereu dai in relatii. Venus retrograd te va face sa vezi realitatea asta asa cum e. Poate ca oamenii profita de tine. Poate ca tu ai uitat de tine in acest proces. Gata cu toate acestea, nu te mai prostesti singur ca esti iubit cand de fapt totul e conditionat. Sau poate tu profiti de altii. Venus retrograd va putea exploda in fata ta un avantaj nedrept pe care il ai in relatiile cu altii pentru ca profiti de ei.

Venus retrograd este in totalitate despre claritate. Si ea este cel mai puternica cand este retrograda.

Venus retrograd nu este un tranzit RAU. Rolul ei este sa aduca claritate si sa te ajute sa procesezi si sa eliberezi toate acele emotii care nu iti mai servesc.

Desigur ca acest tranzit poate aduce unora si nevoia de a face alegeri dificile. Dar asta pentru ca TREBUIE sa faci alegeri pentru ca NOUL TU sa iasa la lumina. Un TU mai bun.

Horoscop. Ce inseamna pentru zodia ta Venus retrograd in Gemeni 2020?

Horoscop. BERBEC

Trecutul ar putea veni sa iti bata la usa, readucandu-ti sentimente vechi romantice la suprafata. Sau ai putea merge, de exemplu, pe strada de acasa, sa virezi pe o alta strada si sa dai nas in nas cu cineva pe care nu ai vazut de ani ! Sunt posibilitati interesante si probabil ca aveti tone de informatii de recuperat. Este un timp bun sa restabilesti contactul cu vecini sau bune cunostinte pe care izolarea i-a tinut departe de tine sau sa iti iei pauze de weekend ca sa petreci momente frumoase alaturi de un suflet drag. Daca exista un pericol al acestui tranzit pentru tine este ca o investitie sau cheltuiala prea mare risca sa iti aduca neplaceri sau o investitie din tine ca energie si sentimente prea mare si nereciproca este, tot asa, supusa potentialelor dezamagiri.

Horoscop. TAUR

Tu esti in mod normal destul de realist cu banii dar acum judecata ta financiara poate fi destul de ecranata. Nu te arunca sa cumperi produse de lux doar pentru ca iesi din izolare. Daca o faci, ia bonul, s-ar putea sa te duci sa le returnezi. Este cu mult mai bine sa te focusezi sa iti platesti vechi datorii. Vestea buna ? Daca ai avut griji financiare pana acum cu Venus direct, vei putea intra intr-o ciudata zona mai relaxata si fara de griji. Daca apar ocazii de reuniuni fericite, bucura-te de ele. Se anunta un timp special pentru zodia ta care este coordonata de Venus, deci profita. Apar vechi probleme relationale la suprafata ? Nu ai cum si unde sa scapi de ele, deci lucreaza-le.

