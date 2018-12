HOROSCOP SPIRITUAL 2019. Care sunt lecțiile, provocările și recompensele pentru spirit în 2019 în funcție de zodia fiecăruia

HOROSCOP SPIRITUAL 2019. Anul 2019 este un an special din punct de vedere spiritual. Noul an ne ofera noi ocazii de a ne continua calatoria spiritului fie in mai multe stari de bine si de conexiune cu divinitatea, fie traind experiente, facand actiuni care sa ne atraga anumite consecinte necesare unor lectii de viata pe care spiritul a ales sa le traiasca aici pe Pamant.

Pamantul este ca o scoala. Spiritul tau a ales sa se inroleze in aceasta dimensiune ca sa invete lectii pe care in lumea spiritelor nu le poate invata rapid. Felicita-te pentru curajul necesar de a pleca din confortul in care sa te simti una cu intregul, cu tot ceea ce este si sa alegi sa experimentezi senzatia de separare in timp ce iti urmaresti lucrurile de facut. Un suflet intelept este cel ce invata repede din ce experimenteaza. Inclusiv bucuria este o lectie de viata pe care un suflet o poate avea de trait si invatat. Viata pe Pamant prezinta continuu provocari si cei ce invata rapid descopera ca au de-a face cu mult mai putine zbateri dificile. Dar viata prezinta si recompense pentru suflete, in functie de actiunile facute. Iar noi ne dam seama ca suntem pe drumul cel bun al evolutiei sufletului nostru prin emotii si corp. Emotii bune simtite des, un corp cu o sanatate buna sunt semne ca sufletul e linistit pe drumul pe care il porti.

Care sunt temele principale de lectii spirituale, de provocari sau de recompense pe care 2019 ni le trimite ?

HOROSCOP SPIRITUAL 2019. BERBEC

Teme de viata ce vor fi explorate de Spirit: ciclu, pamantesc, misiune, finalizare.

Culoarea benefica pentru Spirit : Magenta.

Locuri de vizitat cu energie benefica pentru Spirit : Hawaii, Italia.

Lucruri de invatat / practicat ce hraneste Spiritul : inot artistic, ski acvatic, scufundari.

Este un an important spiritual pentru Berbec care aduce semnificatie speciala pentru ciclurile din viata sa ce trebuie sa inceapa, precum si pentru cele ce trebuie sa se termine. Magia lui 2019 aduce provocari emotionale adanci pe calea ta dar si recompense pe care le astepti de mult timp. Coordonatorul tau planetar va intra in Berbec pe 1 ianuarie si aduce teme precum initiativa, impamantarea, procese personale pentru care ai nevoie de energie si putere. Trebuie sa ai credinte si emotii pure ca sa profiti de aceasta perioada si sa nu renunti la prioritatile tale indiferent ce se intampla pe drum.

Vei avea nevoie intensa sa iti materializezi viziunile spirituale. Insa trebuie sa dai drumul trecutului ca sa te poti dedica cu toata energia spre viitor si sa iti securizezi pozitia. Fii stabil si rational sa iti stii limitarile, fara sa te arunci cu capul inainte cum incepe noul an. Vei cunoaste recompense mari ce vor veni ca urmare a faptului ca inveti sa iti gestionezi ceea ce creezi dar si din procese pe care esti in stare sa le finalizezi dupa mult timp. In iulie si august vei capata credinte noi care sa te duca in directia potrivita.

Provocari : permite furiei si conflictelor constructive sa te invete ceva si ramai in contact cu propria ta sensibilitate si inima inainte de a sari in batalii care chiar nu sunt necesare. Altii sunt aici ca sa iti lumineze calea si nu ar trebui sa ii judeci, pentru ca durerea lor le poate limita viziunea. Aspecte ce tin de relatii vor veni la lumina in octombrie si comunicarea nu va fi usoara daca nu pui valoare pe ascultat, nu doar pe vorbit.

Recompense : Vei capata credinte noi pozitive si schimbari de perspectiva inca din ianuarie si din nou in august. Calatoriile iti vor creste mult energia spirituala si iti vor permite sa vezi ce nu ai realizat inainte, schimbandu-ti viziunea despre lume. Daca tii de directia aleasa de inima ta si actionezi din impulsuri care sunt autentice, problemele de pe drum vor fi mult mai mici si vor parea si mai mici, in plus le vei intelege rostul, pentru efectul pe care il are in viata ta.

HOROSCOP SPIRITUAL 2019. TAUR

Teme de viata ce vor fi explorate de Spirit: miscare, impartire cu altii, obiective, a deveni.

Culoarea benefica pentru Spirit : verde praz.

Locuri de vizitat cu energie benefica pentru Spirit : Emiratele Arabe Unite, Washington, Croatia.

Lucruri de invatat / practicat ce hraneste Spiritul : meditatie, conectarea ghizilor spirituali animale.

Anul 2019 este foarte mult despre relatii si romantism din perspectiva spirituala si ai tendinta sa te grabesti prin el ca si cum ai dori sa recuperezi timpul pierdut in 2018. Ramai realist si asigura-te ca fiecare nou contact are profunzimea si potentialul emotional de a te duce acolo unde vrei. Nu va fi usor sa nu faci proiectii prea departe in viitor, iar despre oamenii cu care esti de ceva vreme poate chiar nu vei avea o claritate cum va arata viitorul comun. Gaseste un echilibru intre oamenii vechi si cei noi din viata ta si invata sa te inconjori cu oameni si actiuni care iti deschid inima in loc sa o transforme intr-o piatra.

Fii copilaros, manifesta-te prin lumina si aspecte pozitive si cunoaste-ti valoarea la fiecare pas.

Provocari : te-ai putea bloca in februarie incercand sa faci mai mult decat suporta mediul din jur. Important e sa nu cazi in stari de neadecvare sau sa iti scada valoarea de sine pe drum. Sfarsitul verii poate aduce unele momente mai intunecate in care mintea trebuie sa se intalneasca cu inima, iar inima trebuie sa se confrunte cu lumea reala pe care ti-ai creat-o. Nu iti pierde impamantarea in fata emotiilor. Lasa-le sa iasa si actioneaza cum simti, indiferent de raspunsul mediului din jur.

Recompense : Inca de la inceput de an poti culege roadele muncii din 2018. Fluxul vietii va fi bland cu tine in cea mai mare parte a anului, chiar daca uneori pierzi din vedere calea pozitiva care este chiar in fata picioarelor tale. Scopurile pot fi atinse si ai bun simt pentru ele. Cat timp iti respecti si valorizezi emotiile, toate problemele vor fi suficient de mici cat sa fie rezolvate usor.

HOROSCOP SPIRITUAL 2019. GEMENI

Teme de viata ce vor fi explorate de Spirit: limbaj, unitate, adevar, viziune.

Culoarea benefica pentru Spirit : albastru culoarea cerului senin

Locuri de vizitat cu energie benefica pentru Spirit : Florida, Peru, Africa de sud

Lucruri de invatat / practicat ce hraneste Spiritul : o limba straina, pictura

Anul 2019 iti ofera sarcina de a conecta dualitatile, opozitiile si sa lucrezi asupra abilitatii tale interne de a aduce ce pare imposibil la o solutie de mijloc. Poate fi multa tensiune dar si multa pozitivitate si relatii pline de recompense care iti largesc orizontul si te fac fericit. Poti descoperi noi filozofii si poti fi pregatit sa renunti la frici si spasme ce te tin pe loc desi credeai ca le-ai rezolvat. Miscarile retrograde Mercur vor fi mai intense si au sarcina sa iti readuca atentia la dificultatile pe care le-ai lasat ingropate si nerezolvate. Atentie sa nu te lasi luat de val in asteptari nerealiste. Vezi ca marile proiecte sa fie verificate de doua ori. Sunt multe de invatat, educatia ta necesita o portie de aer proaspat. Indiferent de varsta sau pregatire, vei simti nevoia sa te inscrii la clase sau seminarii noi, sa inveti o limba straina noua, sa iesi din banal.

Provocari : in afara de perioadele de Mercur retrograd ce solicita atentie si profunzime, dificultati pot aparea doar in iunie. Finalul primaverii vine cu energii iesite de sub controlul tau, deci evita orice activitati periculoase si riscante. Adevarata provocare poate fi doar ca stai acasa sau intr-un loc prea mult. Mediteaza, asculta muzica care te echilibreaza si fii delicat ca sa nu ranesti pe nimeni pe drum, in timp ce tii de propriile limite care te tin in siguranta in fata abuzurilor altora.

Recompense : respectul pe care altii ti-l arata vor topi orice gheata si poti fi in pozitii de putere si management pe care ti le-ai dorit demult. Progresul profesional este la cote inalte in toamna, inclusiv oportunitati financiare. Cu toate acestea, cadoul cel mai mare al lui 2019 consta in relatii apropiate si iubitoare care vor aduce speranta si sens in fiecare segment al vietii, daca te uiti in directia potrivita in loc sa astepti imposibilul pe care nimeni nu ti-l poate da.

