HOROSCOP: Sunt ultimele două luni cu rebelul Uranus în Berbec! Se va repeta doar peste 84 ani! Urmează Uranus în Taur pentru 7 ani – schimbări șocante!

HOROSCOP. Trecem prin unul din cele mai importante evenimente astrale ale inceputului de an 2019: Uranus, socanta planeta a inovatiei, miscarilor subite, rebeliunii si evolutiei, a iesit din retrograd in Berbec si isi continua miscarea inca doua luni aici, dupa care intra in Taur pana in 2026. Ultima data cand Uranus a fost in Taur a fost anul 1942!



HOROSCOP Dat fiind ca Uranus face o rotatie completa prin cele 12 zodii in 84 ani, Uranus va mai fi in Berbec abia peste aproximativ 84 ani, deci unii dintre cei ce traiesc acum, prind acum pentru ultima data in aceasta viata pe Uranus in Berbec. Este important. Uranus a fost in Berbec din 2010 iar acum ne asteptam ca pe aceasta ultima suta de metri pana in martie sa isi spuna cantecul de lebada iar noi sa avem parte de ultimele lectii, mesaje sau beneficii ale acestui tranzit important si de lunga durata.



HOROSCOP Sa ne reamintim: Uranus a iesit din Berbec dupa 8 ani in 15 mai 2018, intrand in Taur, apoi din pricina miscarii sale retrograde incepute in august, a reajuns in Berbec in noiembrie. Din noiembrie incoace, poate ca ai experimentat si tu anumite socori sau zguduiri, intrucat orice ramasite ale vietii tale care nu iti mai servesc pentru viitor au trebuit a fi eliberate, iar Uranus elibereaza totul cu un sut dur si rapid.



HOROSCOP Pentru ca Uranus sta 7-8 ani intr-un semn, adica mult !, el poate fi vestitorul unor noi ere in experienta noastra colectiva. Uranus este o planeta generationala care coloreaza teme de termen lung, inventii, credinte si politica.



Dar energiile lui Uranus ne afecteaza si la nivel de constiinta personala, desigur !



HOROSCOP Uranus este diferit. Uranus nu este deloc ca alte planete. Singurul mod de a intelege pe Uranus este sa accepti ca nu il intelegi deloc, cel putin nu cu mintile noastre asa cum sunt ele structurate. Uranus este flacara de inspiratie care vine din cer. Ea nu vine din mintea ta, nici din lumea din jur, nici din cuvintele asa cum le cunosti, ci direct din cer. Ce aduce Uranus, desi rebel, socant, brusc si imprevizibil, scutura structurile intepenite ce trebuie sa cada, pentru a veni cu ce e neaparat necesar ca nou, ca evolutie, pentru binele nostru (chiar daca nu pare asa uneori).



HOROSCOP Intrarea lui Uranus in Taur in martie 2019 pana in 2026 este o schimbare semnificativa la care trebuie sa fim atenti. Ea va marca un punct de cotitura in lumea noastra pe subiectele relatiilor cu munca, cu banii, cu trupul si cu mai multe.



HOROSCOP In Berbec, Uranus a fost (si inca mai este 2 luni) intens creativ, un pionier, dar si aceste energii trebuie folosite cu intelepciune. Uranus in Berbec indeamna si la un individualism extrem si la o cultura care uita cum sa echilibreze puncte de vedere diferite.



Orice se va intampla sub Uranus in Taur, stim sigur ca Uranus in Berbec i-a pavat calea.



IHOROSCOP ar cat Uranus a fost chiar retrograd in Berbec, ti s-a dat inca o sansa sa revizitezi teme care au fost in viata ta intre 2010 si 2018. Daca inca mai ai de lucrat asupra libertatii tale personale si independentei, Uranus in Berbec inca 2 luni poate pune presiune pe tine sa iti lucrezi orice provocari cu autoritatea sau cu obligatiile pe care le ai asupra ta si care nu iti permit sa evoluezi spre noi potentialuri.



Asadar, eliberati de retrograd, traim ultimele doua luni in miscare directa a lui Uranus in Berbec, luni in care ultimele ramasite ale trecutului s-au ars. Asteapta-te la progres in orice domeniu necesita curaj, initiativa sau noi inceputuri (poate au legatura cu tot ce a fost incepand cu 27 mai 2010 cand a intrat prima data Uranus in Berbec).



Va exista o stare de urgenta a lui Uranus pe ultima sa suta de metri in Berbec, mai ales ca va reveni in acest tranzit si va aduce contributia sa pentru omenire tocmai peste 84 ani !



HOROSCOP In unele cazuri, ce a inceput in preajma lui mai 2010 se poate termina (va fi cazul doar daca situatia respectiva a avut doar rol de catalizator pentru schimbare si nimic mai mult). Daca ceva pleaca, nu ai cum sa opresti acest lucru. Daca simti o detasare crescanda pentru o situatie curenta, inseamna ca este oportun. Daca trecutul dispare cu viteza de abia il mai vezi in oglinda retrovizoare, din nou este oportun asa.



Pe masura ce privesti in spate spre 2010, constientizeaza cat de departe ai ajuns.



De ce anume te-ai eliberat atunci si de atunci incoace si unde te-a adus curajul tau ?



HOROSCOP Pentru ce situatie din viata ta inca mai ai nevoie sa beneficiezi de acest tip de energie de curaj rebel si puternic data de Uranus in Berbec ?

Mai ai 2 luni la dispozitie !



Ce inseamna pentru zodia ta ultimele 2 luni cu URANUS IN BERBEC pana in martie 2019?



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP. Uranus calatoreste in semnul tau dupa ce si-a incheiat cele 5 luni de retrograd. A fost o calatorie nebuna aici in ultimii 8 ani pentru ca Uranus ti-a amplificat independenta si individualitatea feroce. Ai o fereastra de doua luni la dispozitie sa integrezi toata aceasta libertate si cunoastere de sine pe care ai castigat-o si sa o aplici pentru a-ti seta obiective pe termen lung si foarte lung. Acum esti mult mai constient cine esti, deci daca mergi tot inainte cu curaj vei fi mai putin bulversat de aparitia unor schimbari bruste de directie fata de ce ti-ai propus tu. (cum ai fi putut daca nu traiai lectiile pe care ti le-a predat Uranus in Berbec in ultimii 8 ani ?).



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP. Rebelul Uranus si-a incheiat cele cinci luni de miscare retrograda si calatoreste ultimele doua luni in Berbec si prin sectorul tau ce raspunde de mistic si subconstient. Sunt multe surprize si revelatii pe care Uranus le-a adus si le va mai aduce prin aceste taramuri mistice. Ai o fereastra de doua luni sa imbratisezi ideea ca singurul lucru constant in lume este schimbarea si ca in viata se intampla lucruri asupra carora nu ai niciun control. Ai invatat deja ca supararile pot fi un sut in fund deci un mare pas inainte de care ai nevoie ca sa iesi din intepeneala, deci mergand tot inainte iti va fi mult mai usor sa te descurci cu valurile schimbarii ce vor veni. (cum ai fi putut daca nu traiai lectiile pe care ti le-a predat Uranus in Berbec in ultimii 8 ani ?).



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP. Imprevizibilul Uranus si-a incheiat cele cinci luni de calatorie retrograda si este deja angrenat in calatoria prin Berbec doua luni si prin sectorul tau raspunzator de comunitate. In acesti ani din 2010 incoace, ai avut companie prieteni unici si destepti care te-au invatat sa iti onorezi individualitatea. Chiar daca nu ti se pare ca e asa, cine a venit in viata ta te-a facut sa inveti asta chiar daca s-au purtat opus. Acum ai o fereastra de doua luni in care sa integrezi lectiile invatate despre a fi deschis la oameni capriciosi si la conexiuni ciudate umane. Aceste experiente te-au pregatit sa ai mai multa acceptare de sine, pe masura ce aspecte surprinzatoare din personalitatea ta vor fi revelate in viitoarele luni, aspecte ce trebuie acceptate si iubite (cum ai fi putut daca nu traiai lectiile pe care ti le-a predat Uranus in Berbec in ultimii 8 ani ?).



