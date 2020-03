Horoscop tarot 1 aprilie 2020. Taurii sunt romantici, iar Gemenii sunt recunoscători

Horoscop tarot 1 aprilie 2020 pentru Berbec

Imparatul

Ai parte de protectie suplimentara astazi, insa asta nu inseamna ca trebuie sa te comporti irational. Nu iti asuma riscuri inutile care sa necesite alt sprijin. Ai incredere in tine, insa fii precaut. Fii responsabil de ceea ce se intampla cu tine, dar si constient de ceea ce se intampla in

jurul tau.

Horoscop tarot 1 aprilie 2020 pentru Taur

Valetul de cupe

Daca studiezi, poti privi situatiile cu simtul umorului. Creativitatea te ajuta sa dezvolti o idee in ceva concret. Daca esti implicat intr-o relatie, acest card aduce un mesaj legat de romantism, fertilitate. Comunicarea in casa si in familie trebuie sa fie la cote ridicate.

Horoscop tarot 1 aprilie 2020 pentru Gemeni

Lumea

Bucura-te de aceasta zi. Priveste-te in oglinda si simte bucuria din ochii tai. Fii recunoscator, petrece timp de calitate cu prietenii, cu familia, imbratiseaza-i, simte iubirea. Da-ti voie sa stralucesti de fericire si sa te bucuri de lucrurile marunte.

