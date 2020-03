HOROSCOP tarot 1 martie. Leii sunt creativi și plini de iubire, Scorpionii trebuie să meargă mai departe

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de DUMINICA 1 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Marele preot (Hierofantul)

Este important sa ramai fidel planurilor tale si sa iti urmaresti indeaproape interesele. Fii loial celor care sunt alaturi de tine si nu ezita sa ceri ajutorul ori de cate ori ai nevoie. Daca si ei au nevoie de tine, atunci fii si tu alaturi de ei.

HOROSCOP. TAUR

Indragostitii

Esti ezitant in luarea unei decizii, iar acest lucru nu este neaparat ceva rau. Poate ca este mai bine sa analizezi situatia si sa iei masurie care se impun dupa ce ai pus in balanta toate elementele. Cateodata, nesiguranta poate fi un semn ca nu detii toate informatiile si poti lua decizii impulsive care sa se dovedeasca gresite.

HOROSCOP. GEMENI

3 de cupe

Cartea simbolizeaza celebrarea, prietenia, creativitatea, comunicarea. Comunici usor, iar sentimentele ies la lumina fara retineri. Ai libertate totala de expresie. Cartea este simbolul prieteniei, al bucuriei de a fi alaturi de cei dragi. Poate urmeaza o petrecere, o aniversare, un eveniment important in familie.

