Horoscop tarot 10 aprilie 2020. Gemenii termină o relație, Berbecii sunt confuzi

Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora.

In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Iata mesajul zilei de VINERI 10 APRILIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 10 aprilie 2020 pentru Berbec

Nebunul

Poate fi una din acele zile in care esti confuz, naiv, nu stii ce se intampla in jurul tau. Nu e o zi in care sa risti inutil. Mai bine fii precaut ca sa nu platesti mai mult decat iti permiti.

Horoscop tarot 10 aprilie 2020 pentru Taur

Soarele

Nimic nu te poate dobori. Ai atat de multa forta interioara incat oamenii vor avea probleme ca sa tina pasul cu tine. Fa ceva special astazi si vei excela. Poti afla mai tarziu ca felul tau de a fi i-a inspirat pe ceilalti sa-si urmeze mai energic pasiunile.

Horoscop tarot 10 aprilie 2020 pentru Gemeni

4 de spade

Cartea indica o rezolvare la o situatie care treneaza de multa vreme. Poate este nevoie de o retragere in singuratate pentru a face o reevaluare, un bilant al elementelor din trecut, ca sa mergi mai departe cu viitorul. Este nevoie de vigilenta si de sacrificiu in fata adverstitatilor vietii, insa rezultatul va fi pozitiv si onorant. Moartea simbolizata de aceasta carte este doar metaforica. Ea anunta sfarsitul unei etape grele si inceputul alteia fructuoase.

