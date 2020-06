Horoscop tarot 10 iunie. Taurii au o zi aglomerată, Vărsătorii sunt inspirați

Horoscop tarot 10 iunie. BERBEC

Imparatul

Aplica regula bunul simt in tot ce faci si vei vedea ca problemele care iti pot aparea in cale se vor rezolva incet-incet. Nu ai cum sa nu reusesti atat timp cat pastrezi lucrurile simple, fara sa te complici inutil. Fii calm, insa ferm in relatiile tale si nu permite celorlalti sa iti puna piedici. Nu uita sa fii bun cu tine insuti!

Horoscop tarot 10 iunie. TAUR

Eremitul / Pustnicul

Poate fi o zi aglomerata, dar incearca sa-ti faci timp pentru tine. Mediteaza mai mult, limpezeste-ti mintea. Nu trebuie sa nu faci nimic toata ziua. Ci doar sa-ti acorzi cateva momente in care sa pui ordine in minte si in inima.

Horoscop tarot 10 iunie. GEMENI

10 de pentagrame

Ai nevoie de o baza solida pentru a obtine rezultate solide. Pentru realizarea si mentinerea unei situatii financiare bune, este nevoie de mai multa perseverenta. De asemenea, ia in calcul pretul succesului. Ce sacrificii trebuie sa faci pentru a ajunge acolo unde iti doresti?

