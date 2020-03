HOROSCOP tarot 10 martie. Gemenii au nevoie de rezultate solide, Leii sunt în armonie

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de MARTI 10 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Valetul de cupe (inversata)

Aceasta carte simbolizeaza mesagerul, inceputurile creatoare, sincronicitatea. Daca iti apare inversata ea aduce mesaj de la cineva aflat la departare. Comunicarea este importanta. Pastreaza caile dialogului deschise. Nu te inchide in tine.

HOROSCOP. TAUR

Lumea

Astazi ti se recunosc niste merite sau iti este apreciata o abilitate, talent sau performanta. Esti luat prin surprindere, insa aceasta recunoastere public ate onoreaza. Chiar si daca nu cauti validarea celorlalti, tot te bucura! O meriti din plin!

HOROSCOP. GEMENI

10 de pentagrame

Ai nevoie de o baza solida pentru a obtine rezultate solide. Pentru realizarea si mentinerea unei situatii financiare bune, este nevoie de mai multa perseverenta. De asemenea, ia in calcul pretul succesului. Ce sacrificii trebuie sa faci pentru a ajunge acolo unde iti doresti?

