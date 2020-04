Horoscop tarot 12 aprilie. Leii au parte de trădare, Fecioarele trebuie să fie precaute

Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de DUMINICA 12 APRILIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 12 aprilie. BERBEC

Diavolul

Putine sunt lucrurile pe care le poti schimba sau pe care le poti influenta zi. Poti deveni suspicios, dar mai sunt si zile in care nu-ti ies toate chiar cum ti-ar dori. Mai ales ca nu toate depind de tine. Cineva cu care ai avut o disputa poate veni sa-ti spuna ca ai avut dreptate.

Horoscop tarot 12 aprilie. TAUR

Imparatul

Aplica regula bunul simt in tot ce faci si vei vedea ca problemele care iti pot aparea in cale se vor rezolva incet-incet. Nu ai cum sa nu reusesti atat timp cat pastrezi lucrurile simple, fara sa te complici inutil. Fii calm, insa ferm in relatiile tale si nu permite celorlalti sa iti puna piedici. Nu uita sa fii bun cu tine insuti!

Horoscop tarot 12 aprilie. GEMENI

5 de bate

Pare ca ai ales calea cea grea in cariera. Muncesti mult, depasesti obstacole unul cate unul, cu eforturi supraomenesti uneori. La un moment dat se va arata si succesul tau. Munca iti va fi rasplatita, fara indoiala. Dar trebuie sa fii atent la un singur aspect: oamenii cu care te imprietenesti. Unii chiar iti doresc succesul, altii nu fac altceva decat sa te fenteze si sa-ti fure din merite. Fii vigilent.

