Horoscop tarot 12 mai. Gemenii revin la obiceiuri vechi, Capricornii au parte de schimbări

Iata mesajul zilei de MARTI 12 MAI 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 12 mai. BERBEC

Marea Preoteasa

Pot exista momente in care te vei simti responsabil pentru tot ce nu este bine in acest Univers. Dar nu le poti rezolva tu pe toate. Relaxeaza-te, odihneste-te. Faptul ca iti pasa de oameni este un lucru bun, dar faptul ca vrei sa te transformi in salvator universal iti consuma energia.

Horoscop tarot 12 mai. TAUR

Soarele

Nu ai intotdeauna energia, motivatia si vitalitatea pentru a te ocupa de atat de multe lucruri cate vrei. Dar acest lucru nu este ceva rau! Ci este un semn ca nu iti organizezi mai bine timpul si prioritatile. Da-ti voie si sa te bucuri pur si simplu de viata!

Horoscop tarot 12 mai. GEMENI

Moartea

Esti tentat de multe ori sa renunti, sa faci pasul inapoi, sa revii la un obicei vechi, la o procedura, care, poate, ti-a facut sau iti face rau. Nu ceda! Este momentul schimbarii, este momentul sa ai o cu totul alta abordare. Nu trebuie sa porti aceeasi si aceeasi discutie cu cineva. Gata! S-a terminat!

