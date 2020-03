HOROSCOP tarot 12 martie. Gemenii caută fericirea, Vărsătorii trebuie să fie atenți la planuri

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de JOI 12 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Valetul de pentagrame

Valetul priveste bogatia si bunurile materiale cu un sentiment de veneratie. El apreciaza bogatia materiala, dar risca sa fie prins in planul material si sa neglijeze alte aspecte ale vietii sale. Atentie sa nu fii prins in capana de a te agata de avere, fara a avea, insa, un plan concret pentru a o acumula. Pentru a obtine starea materiala la care visezi, fa-ti planuri concrete si actioneaza. Altfel risti sa te cufunzi in visare, iar cand te vei trezi la realitate sa fii dezolat!

HOROSCOP. TAUR

6 de pentagrame

Ai nevoie de echilibru pentru a-ti mentine atat bunastarea spirituala, cat si cea materiala. Cu cat faci mai mult bine, cu atat vei primi mai mult bine. Bunatatea inimii duce la o satisfactie sufleteasca mai mare decat cea satisfactia financiara. Poate este timpul sa intelegi beneficiile caritatii in viata unui om.

HOROSCOP. GEMENI

9 de cupe

Cartea simbolizeaza confortul, fericirea, dorintele implinite, satisfactia. Bunastare, opulenta chiar. O perioada de plenitudine materiala si sufleteasca. Bucura-te de aceaste momente de confort, liniste, abundenta. Dorintele iti sunt implinite!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.