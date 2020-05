Horoscop tarot 13 mai. Racii comunică excelent, Balanțele sunt măcinate de coșmaruri

Iata mesajul zilei de MIERCURI 13 MAI 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 13 mai. BERBEC

10 de bate (inversata)

Aceasta carte simbolizeaza povara, responsabilitatea, munca grea, stresul, reusita. Daca iti apare inversata, cartea iti transmite mesajul ca poti depasi solicitarile dificile. Ce a fost mai greu a trecut sau urmeaza sa treaca. Este vremea eliberarii, a depasirii inhibitiilor.

Horoscop tarot 13 mai. TAUR

10 de pentagrame (inversata)

Cartea sugereaza bunastare, mostenire, familie. Ai sentimentul securitatii care vine din abundenta. Te simti confortabil cu ceea ce ai. Daca iti apare inversata aceasta carte, primesti mesajul ca trebuie sa fii mai atent cu finantele tale. Desi ai tot ce trebuie, nu trebuie sa si risipesti. Urmareste unde se duc banii tai.

Horoscop tarot 13 mai. GEMENI

Valetul de cupe

Daca studiezi, poti privi situatiile cu simtul umorului. Creativitatea te ajuta sa dezvolti o idee in ceva concret. Daca esti implicat intr-o relatie, acest card aduce un mesaj legat de romantism, fertilitate. Comunicarea in casa si in familie trebuie sa fie la cote ridicate.

