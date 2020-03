HOROSCOP tarot 13 martie. Berbecii au parte de o schimbare, Balanțele se tem de eșec

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de VINERI 13 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Moartea

O schimbare pluteste in aer si este pe cale sa se intample. Nu este nimic de care sa-ti fie frica sau sa te temi ca vei pierde ceva. Dimpotriva, este o transformare benefica ce aduce energie pozitiva. Poate fi ceva mic sau ceva mare, dar care iti va influenta viata intr-un mod semnificativ.

HOROSCOP. TAUR

5 de pentagrame

Bogatia poate fi uneori folosita ca bastion pentru a te feri de oamenii pe care nu-i doresti in viata ta. Si, totusi, nu-i uita daca ai obligatii fata de ei. Poate te-au ajutat la un anumit moment al vietii si poate ca acest ajutor a dus la omul care esti astazi. Indiferent cati bani ai, nu uita niciodata de unde ai pornit. Fii recunoscatori celor care au pus cate o caramida la bazele abundentei tale financiare sau spirituale.

HOROSCOP. GEMENI

Marea Preoteasa

Chiar daca ai o zi incarcata la serviciu sau alaturi de cei dragi, tot e nevoie de putina introspectie. Gaseste-ti un moment in care sa poti medita, sa reflectezi. Fii organizat, aranjeaza-ti prioritatile, dar da-ti voie si sa te linistesti, sa iti asculti sufletul. Poti obtine o multime de rezultate daca vei reusi sa ai pace sufleteasca.

