Horoscop tarot 14 aprilie. Taurii trebuie să fie atenți la ce spun, Racii au parte de succes

Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de MARTI 14 APRILIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 14 aprilie. BERBEC

Imparateasa

Se anunta o noua oportunitate. Concentreaza-te pe ceea ce-ti doresti cel mai mult. Daca trebuie sa convingi pe cineva de ceva, acum este un moment prielnic. Nimeni nu iti poate rezista. Fii increzator in fortele proprii.

Horoscop tarot 14 aprilie. TAUR

Echilibrul

Actiunea instinctiva si impulsiva va cauza mai multe probleme decat ai putea rezolva azi. De aeea este indicat sa iti tii cumpatul, sa fii mai calm si mai atent la ce spui si ce faci. A pune intrebari este o idee buna. Vei primi informatiile de care ai nevoie, cat mai detaliat. Desi poate dura ceva pana vei primi raspunsurile, timpul asteptarii va fi de folos.

Horoscop tarot 14 aprilie. GEMENI

Magicianul

Azi e una din acele zile in care parca simti tot ce urmeaza sa se intample. Desi este un lucru foarte bun aceasta previzionare, nu te impauna prea mult. Excesul dauneaza intotdeauna si un ego puternic s-ar putea sa te impiedice sa mai fii la fel de bun in a simti ce urmeaza!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.