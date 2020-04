Horoscop tarot 15 aprilie. Berbecii sunt indeciși, Racii câștigă mult prin bunătate

Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de MIERCURI 15 APRILIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 15 aprilie. BERBEC

2 de spade (inversata)

Cartea simbolizeaza indecizia, nehotararea. Ai de luat o decizie grea, dar nu esti in echilibru cu tine. Ai nevoie de timp pentru a te linisti si pentru a putea actiona. Nu te lasa purtat de ego. Pot aparea rivalitati si confliecte care sa nu iti aduca linistea de care ai nevoie pentru a lua hotararea corecta. Dimpotriva!

Horoscop tarot 15 aprilie. TAUR

Asul de cupe (inversata)

Acesta carte simbolizeaza iubirea, compasiunea, creativitatea, emotia coplesitoare. Daca iti apare inversata, ea iti transmite mesajul ca trebuie sa ai grija la increderea de sine. Simti ca este goala cupa, dar nu e chia rasa. Creativitatea este punctul tau forte si trebuie sa o aduci la lumina, cu incredere. Fa tot ce iti place pentru a te reincarca pozitiv.

Horoscop tarot 15 aprilie. GEMENI

Regina de cupe

Aceasta carte simbolizeaza securitatea, calmul, intuitia, compasiunea. Cartea este despre a da, a primi si a pretui. Cineva din viata ta este de incredere si te sprijina la tot pasul. Ii poti cere acestei persoane sa te ajute, sa va ganditi impreuna la cateva idei care sa genereze un succes material.

