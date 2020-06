Horoscop tarot 15 iunie. Berbecii se simt trădați, Racii au parte de o moștenire

Horoscop tarot 15 iunie. BERBEC

10 de spade

Aceasta carte simbolizeaza tradarea, criza, pierderea. Ti se poate parea ca totul se darama in jurul tau. Ca ai esuat total. Suferi pentru ca planurile ti-au fost date peste cap. Dar chiar sa fie acesta un lucru rau?! Analizeaza cu atentie ce s-a intamplat si de ce si poti avea surprize. Totul are un scop, vei vedea care sunt beneficiile acestei situatii.

Horoscop tarot 15 iunie. TAUR

3 de cupe

Daca esti singur, poate fi vorba de aparitia in viata ta a unei persoane cu care sa-ti doresti sa construiesti ceva solid. O perioada in care creste dorinta de a imparti totul cu jumatatea ta, la bine si la greu, exact ca in juramintele sfinte.

Horoscop tarot 15 iunie. GEMENI

Regele de cupe

Regele de cupe stapaneste toate elementele apei (creativitate, fertilitate feminine, emotie si arta). Este atat de bine echilibrat, incat este un om foarte corect si foarte cinstit in afaceri. Daca iti apare aceasta carte, inseamna ca persoana cu care ai sau urmeaza sa ai o relatie de orice natura, profesionala, romantica, spirituala, este de incredere si te poti baza pe

