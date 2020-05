Horoscop tarot 15 mai. Gemenii sunt plini de inspirație, Săgetătorii sunt fertili

Horoscop tarot 15 mai. BERBEC

2 de pentagrame (inversata)

Cartea simbolizeaza echilibrul, managementul timpului, prioritizarea. Daca esti in dezechilibru vei acorda mai multa atentie zonelor care nu te intereseaza si mai putina celor cu adevarat importante. De aceea este nevoie de o reasezare a lucrurilor in viata ta. Ai nevoie de munca in echipa, de colaborare si o buna comunicare. Succesul va fi garantat.

Horoscop tarot 15 mai. TAUR

9 de pentagrame

Cartea ilustreaza o femeie foarte bogata care are aceasta avutie datorita muncii sale. Desi nu imparte succesul cu nimeni, gradina ei este fertile si ea poseda vaste daruri intelectuale. Daca iti apare aceasta carte primesti mesajul ca ai nevoie de prundenta in gestionarea banilor. Indiferent ce faci pentru a castiga bani, nu-i risipi. Fa-ti bugete, urmareste unde ti se duc banii pentru a avea intotdeauna imaginea completa. Numai asa se pot acumula averile.

Horoscop tarot 15 mai. GEMENI

Asul de bate

Cartea simbolizeaza inspiratia, puterea, creatia, inceputurile, potentialul. Te incearca dorinte puternice de a arata cat esti de bun. Aceasta ambitie iti va prinde bine la locul de munca. Daca esti barbat singur, aceasta carte iti poate aduce mesajul ca se anunta noi oportunitati in amor. Se anunta un nou inceput.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.