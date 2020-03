HOROSCOP tarot 15 martie. Racii au nevoie de odihnă, Capricornii au simț practic

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de DUMINICA 15 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Spanzuratul

Poate ca lucrurile nu merg chiar asa cum iti doresti, insa nu este cazul sa renunti. Nu este o scuza sa te opresti din ce faci pentru ca ceva n-a functionat ieri sau anul trecut. Cu siguranta sunt si alte cai de a obtine ceea ce-ti doresti. Fii increzator si mergi inainte!

HOROSCOP. TAUR

Imparatul

Aplica regula bunul simt in tot ce faci si vei vedea ca problemele care iti pot aparea in cale se vor rezolva incet-incet. Nu ai cum sa nu reusesti atat timp cat pastrezi lucrurile simple, fara sa te complici inutil. Fii calm, insa ferm in relatiile tale si nu permite celorlalti sa iti puna piedici. Nu uita sa fii bun cu tine insuti!

HOROSCOP. GEMENI

Asul de spade

Daca ai de luat o decizie importanta, poate fi o idee sa te izolezi putin pentru a putea atinge constientizarea spirituala. Depaseste-ti limitele, gaseste-ti puterea interioara. Concentreaza-te pe ceea ce vrei cu adevarat.

