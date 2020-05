Horoscop tarot 16 mai. Berbecii se simt autoritari, Racii trebuie să fie organizați, Scorpionii au curaj

Iata mesajul zilei de SAMBATA 16 MAI 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 16 mai. BERBEC

Regele de spade (inversata)

Cartea simbolizeaza autoritatea, adevarul, gandirea limpede, puterea intelectuala. Daca iti apare inversata cartea sugereaza favoritismul si nepotismul la locul de munca. Nu e chiar o competitie fair-play ceea ce urmeaza, deci ai grija cui dezvalui proiectele sau ideile tale.

Horoscop tarot 16 mai. TAUR

Nebunul

Poate fi una din acele zile in care esti confuz, naiv, nu stii ce se intampla in jurul tau. Nu e o zi in care sa risti inutil. Mai bine fii precaut ca sa nu platesti mai mult decat iti permiti.

Horoscop tarot 16 mai. GEMENI

6 de cupe

Aceasta carte simbolizeaza reuniunea, nostalgia, amintirile din copilarie, inocenta. O binecuvantare, o relatie care aduce fericire. Esti inconjurat de energii pozitive si generorizatate din abundenta. Te bucuri de momente placute alaturi de prieteni dragi.

