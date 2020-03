HOROSCOP tarot 16 martie. Taurii se simt protejați, Leii sunt în tensiune

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora.

HOROSCOP. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de LUNI 16 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

5 de cupe

Desi toate cupele ilustrate in card sunt rasturnate, mai sunt si cateva in picioare sip line. Mesajul este ca trebuie sa privesti intotdeauna partea plina a paharului, sa vezi beneficiile in orice situatie care, la prima vedere, nu e chiar roz. Desi pierderea poate fi acuta, dureroasa, inca poti gasi resursele sa te bucuri de viata.

HOROSCOP. TAUR

10 de pentagrame

Ai nevoie de o baza solida pentru a obtine rezultate solide. Pentru realizarea si mentinerea unei situatii financiare bune, este nevoie de mai multa perseverenta. De asemenea, ia in calcul pretul succesului. Ce sacrificii trebuie sa faci pentru a ajunge acolo unde iti doresti?

HOROSCOP. GEMENI

Regele de pentagrame

Cartea simbolizeaza controlul, securitatea, puterea, disciplina, abundenta. Cineva din viata ta are rol de protector, de ghid, are grija ca tie sa-ti fie bine. Acestei persoane nu-i poti ascunde adevarul. Deci ai grija ce spui in preajma ei.

