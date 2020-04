Horoscop tarot 17 aprilie. Berbecii se simt trădați, Săgetătorii rămân concentrați pe ceea ce fac

Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de VINERI 17 APRILIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 17 aprilie. BERBEC

3 de spade

Poate ca cineva iti tradeaza increderea sau poate ca ceva se rupe. Emotiile pot fi foarte puternice ai poti avea nevoie de o perioada sa te recuperezi. Dar acest eveniment iti schimba viata total. Un nou tu se naste. O inima puternica (desi strapunsa de trei spade) se va reface rapid, chiar daca acum situatia nu ti se pare deloc roz.

Horoscop tarot 17 aprilie. TAUR

2 de cupe

Caduceul si Leul par a fi impreuna in acesta card, sugerand o uniune sanatoasa care duce la o transformare fizica si spirituala a fiecarui partener. Cartea simbolizeaza casatoria, juramintele, seriozitatea pe care o impuneun parteneriat, de afaceri sau romantic. Daca ai o relatie la inceput de drum, aceasta carte poate fi un semn ca e mometul sa treceti la un alt nivel. Sau, daca esti singur, ea iti poate da speranta ca jumatatea ta este undeva aproape si urmeaza sa o intalnesti in curand.

Horoscop tarot 17 aprilie. GEMENI

2 de pentagrame

Cartea simbolizeaza echilibrul, adaptarea, managementul timpului, prioritizarea. Comunicarea este la cote inalte si poti face echipa buna cu ceilalti pentrua reusi intr-un anumit proiect. Bazeaza-te intotdeauna pe munca in echipa, rezultatele pot fi mult mai mari cat sunteti uniti si interconectati. Energia colectiva poate fi mult mai puternica, iar scopurile se pot atinge mult mai repede.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.