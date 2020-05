Horoscop tarot 17 mai 2020. Taurii primesc o veste bună, Berbecii își pot întâlni jumătatea

Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora.

In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste

carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de duminica, 17 mai 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 17 mai 2020 pentru Berbec

4 de bate

Cartea simbolizeaza sarbatoarea, armonia, casatoria, comuniunea. Te simti inconjurat de frumusete si de gratie. Uniunile isi arata armonia si perfectiunea. Daca esti singur iti poti intalni jumatatea. Daca esti implicat intr-o relatie, bucura-te de aceasta sinergie si mergi inainte cu incredere.

Horoscop tarot 17 mai 2020 pentru Taur

Valetul de bate

Esti sufletul petrecerii pe unde te duci, ai o pasiune puternica pentru viata. De asemenea, poate primesti o veste buna, sau o invitatie la un alt eveniment social. Daca esti singur, nu este exclus ca dragostea sa-ti bata la usa, chiar si la propriu, nu doar la figurat.

Horoscop tarot 17 mai 2020 pentru Gemeni

10 de pentagrame

Ai nevoie de o baza solida pentru a obtine rezultate solide. Pentru realizarea si mentinerea unei situatii financiare bune, este nevoie de mai multa perseverenta. De asemenea, ia in calcul pretul succesului. Ce sacrificii trebuie sa faci pentru a ajunge acolo unde iti doresti.

