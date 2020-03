HOROSCOP tarot 17 martie. Leii trebuie să meargă mai departe, Săgetătorii sunt perseverenți

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de MARTI 17 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

6 de cupe

Cartea aduce mesajul inocentei pure, a dragostei curate, opuse sexualitatii si erotismului. Poate fi, de asemenea, simbolul unei prietenii curate, a familiei care te sprijina. Cartea arata compasiune, generozitate. De asemenea, cartea iti mai poate transmite mesajul ca numite lucruri din prezent pot fi vindecate daca te intorci la copilaria ta sau daca te intorci la inocenta pura a copilariei.

HOROSCOP. TAUR

4 de cupe

Accepta esecul sau lipsa de apreciere din viata ta. Fac si ele parte din realitatea ta si e nevoie sa mergi mai departe. Nu ignora importanta spiritualitatii, nu ezita sa ceri sfatul prietenilor apropriati in care ai foarte mare incredere. Situtia este departe de a fi tragica, asa cum ti-o imaginezi tu, insa totul pleaca de la lipsa de claritate si concentrare. Fa-ti timp pentru meditatii si introspectii si vei reusi. A venit momentul sa te “trezesti”.

HOROSCOP. GEMENI

10 de cupe (inversata)

Cartea simbolizeaza armonia, mariajul, fericirea. Daca iti apare inversata, ea iti transmite mesajul de a avea grija cu cei din jurul tau. Urmareste care iti sunt adevaratii prieteni si nu dezvalui prea multe din planurile tale. Cineva poate sa-ti puna bete in roate, sau sa te convinga ca nu e bine. Pot aparea si neintelegeri, de aceea ar fi indicat sa nu vorbesti prea mult.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.