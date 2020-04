Horoscop tarot 18 aprilie. Fecioarele trebuie să fie atente la cuvinte, Scorpionii sunt luați prin surprindere

Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de SAMBATA 18 APRILIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 18 aprilie. BERBEC

Nebunul

E una din acele zile cand totul e in aer, iar tu te indoiesti ca vei putea sa reusesti vreodata. Totusi, nu este cazul sa te vaiti, sa te lamentezi. Totul are o solutie, daca te concentrezi pe gasirea ei si nu pe problema in sine. Daca ceri ajutorul persoanelor potrivite, toate se vor rezolva ca prin magie. Nesiguranta nu iti va aduce nimic bun!

Horoscop tarot 18 aprilie. TAUR

Indragostitii

Daca eziti sa faci ceva sau sa iei o decizie, este in regula. Mai poti amana pana cand te vei simti in stare sa faci cea mai corecta alegere. Ceea ce trebuie facut urgent se va face, nu te ingrijora prea mult. Vor aparea si optiunile. Cateodata, ezitarea te poate face mai precaut si poti reevalua o situatie, fara sa te arunci impulsiv cu capul inainte.

Horoscop tarot 18 aprilie. GEMENI

Roata norocului

Fa-ti cu atentie planurile pentru ziua de azi. Organizeaza-te si tine-te de program pas cu pas. Este posibil sa fii distras si sa nu te ocupi de ceea ce trebuie. Aceasta stare nu este ceva de durata, insa fa tot ce-ti sta in putere ca sa treci peste perioada de instabilitate.

