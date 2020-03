HOROSCOP tarot 18 martie. Taurii au o zi magică, Racii au nevoie de stabilitate

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de MIERCURI 18 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Cavalerul de cupe

Cavalerul de cupe simbolizeaza inceputul calatoriei in subconstient. Eroul este dispus sa infrunte nu numai provocarile fizice, ci si cele spirituale. De asemenea, cartea transmite mesajul ca ai nevoie de o canalizare corecta a energiilor creative, astfel incat sa le dai o forma mai utila. Nu este exclus, ca in curand, sa primesti o invitatie sau sa intre in viata ta cineva sau ceva pe care il astepti de ceva vreme.

HOROSCOP. TAUR

Magicianul

Se anunta o zi magica pentru tine. Cuvantul spus la momentul potrivit ori actiunea demarata atunci cand trebuie te ajuta sa transformi o provocare intr-o oportunitate. Totusi, asta nu inseamna ca ar trebui sa te culci pe o ureche sau ca totul se va intampla de la sine. Foloseste-ti puterea cu intelepciune atunci cand apelezi la ea. De asemenea, este posibil ca un simplu gand sau o intentie nerostita sa aiba o influenta puternica.

HOROSCOP. GEMENI

5 de pentagrame (inversata)

Cartea simbolizeaza izolarea, insecuritatea, grijile, pierderea financiara, saracia. Daca iti apare inversata, ea iti transmite mesajul ca incepe o transformare. Dupa o perioada de stagnare, apare soarele si pe strada ta. Poate te inscrii la niste cursuri de dezvoltare personala sau profesionala care iti schimba perspectivele.

