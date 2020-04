Horoscop tarot 19 aprilie. Berbecii sunt sufletul petrecerii, Balanțele se relaxează

Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de DUMINICA 19 APRILIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 19 aprilie. BERBEC

Valetul de bateEsti sufletul petrecerii pe unde te duci, ai o pasiune puternica pentru viata. De asemenea, poate primesti o veste buna, sau o invitatie la un alt eveniment social. Daca esti singur, nu este exclus ca dragostea sa-ti bata la usa, chiar si la propriu, nu doar la figurat.

Horoscop tarot 19 aprilie. TAUR

10 de pentagrame

Cartea aduce mesajul bunastarii, al unei mosteniri de familie, al unei eventuale pensionari. Te simti confortabil, ai o stabilitate financiara generata de abundenta. Nu este exclusa vestea ca primesti o mosternire de la cineva indepartat. Te bucuri de confort si un usor lux.

Horoscop tarot 19 aprilie. GEMENI

8 de cupe (inversata)

Cartea simbolizeaza evadarea, dezamagirea, abandonul. Daca iti apare inversata ea anunta nevoia de renastere. Ceva se termina pentru a lasa loc unui nou proiect. Poate ai incheiat o sarcina la serviciu si incepi altceva, poate ai incheiat o relatie sit e simti pregatit sa incepi o alta. Ceva ce s-a pierdut revine la tine.

