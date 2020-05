Horoscop tarot 19 mai. Taurii au încredere în ei, Peștii trebuie să fie ambițioși

Iata mesajul zilei de MARTI 19 MAI 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 19 mai. BERBEC

Cavalerul de pentagrame

Cavalerul de pentagrame este un individ angajat care va duce ireprosabil la indeplinire orice comanda primita. Totusi, el va ignora tot ce este in jurul tau, ceea ce inseamna ca va fi concentrat asupra bunurilor materiale in detrimentul tuturor celorlalte elemente care compun viata. Cavalerul este foarte eficient in munca sa, orice sarcina i s-ar da. Insa ii lispeste inspiratia, lumina.

Horoscop tarot 19 mai. TAUR

6 de bate (inversata)

Cartea simbolizeaza recunoasterea publica, victoria, progresul, increderea de sine. Daca apare inversata, acest card iti transmite mesajul ca succesul tau genereaza competitor. Cineva nu este foarte multumit de reusitele tale si incearca sa-ti puna piedici. Ai de ales: fie faci un pas in spate si incerci sa nu epatezi cu succesul tau, fie descoperi adversarul si incerci sa-l ocolesti, pentru a nu-l starni.

Horoscop tarot 19 mai. GEMENI

7 de pentagrame (inversata)

Cartea simbolizeaza viziunea, perseverenta, investitia, profitul, recompensa. Daca iti apare inversata, cartea sugereaza ca ai nevoie de mai multa rabdare si atentie asupra fiecarui detaliu. Munceste cu pasiune, pune suflet in ce faci, astfel incat sa finalizezi cu succes tot ce ti-ai propus.

Citiți mai multe pe SFATULPARINTILOR.RO.