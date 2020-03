HOROSCOP tarot 19 martie. Taurii trebuie să fie atenți la oamenii din jur, Săgetătorii se izolează

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de JOI 19 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

9 de pentagrame

Aceasta carte simbolizeaza luxul, graditudinea, increderea de sine. Cei care au curaj sunt cei care se vor bucura de succes. Cei care actioneaza sunt cei care vor culege roadele muncii lor. Cartea aduce mesajul ca ceva ce ai sadit in trecut, o investitie, un proiect, va incepe sa dea roade cat de curand. Bucura-te de fructele muncii tale.

HOROSCOP. TAUR

10 de spade

Cand vezi aceasta carte gandeste-te la Cezar. Fii atent la oamenii din jurul tau, afla-le adevaratele intentii. Fii precaut cui impartasesti secretele, proiectele tale de viitor. Cineva te poate trada si asta poate insemna sfarsitul relatiei respective. Insa, chiar si asa, totul este in folosul tau.

HOROSCOP. GEMENI

8 de cupe

Cartea simbolizeaza evadarea, dezamagirea, abandonul. Te poti simti descurajat. Planuri incepute cu mult entuziasm au fost abandonate din diverse motive. Te simti secatuit de energie. Si totusi, ce anume te-a determinat sa lasi totul balta? Poate ca te-ai speriat? Poate ca n-ai avut curajul sa mergi mai departe? Poate ca nu este momentul pierdut sa reiei acele planuri si sa le duci la bun sfarsit!

