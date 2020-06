Horoscop tarot 2 iunie. Taurii au parte de fericire, Leii au o zi perfectă pentru rezolvări

Horoscop tarot 2 iunie. BERBEC

3 de cupe

Daca esti singur, poate fi vorba de aparitia in viata ta a unei persoane cu care sa-ti doresti sa construiesti ceva solid. O perioada in care creste dorinta de a imparti totul cu jumatatea ta, la bine si la greu, exact ca in juramintele sfinte.

Horoscop tarot 2 iunie. TAUR

10 de cupe

Cartea simbolizeaza fericirea domestica absoluta. Cea mai mare realizare a unei persoane poate fi familia in care domneste armonia perfecta. Cea mai inalta stare atinsa de cineva este iubirea profunda. Cartea este foarte pozitiva si are stransa legatura cu starea de bine dintr-o familie stabile, iubitoare si unita.

Horoscop tarot 2 iunie. GEMENI

3 de bate

E nevoie de precautie si de responsabilitate pentru a avea succes intr-un proiect pe care il demarezi sau intr-o afacere pe care o ai. Sa fii comerciant in vremurile medievale era mai mult decat riscant. Navele erau predispuse la naufragii, piraterie sau erau jefuite de marinarii care nu se simteau platiti indeajuns. De aceea cartea simbolizeaza nevoia de precautie a antreprenorului care porneste singur la drum.

