HOROSCOP tarot 2 martie. Berbecii pot lua decizii greșite, Săgetătorii au parte de protecție suplimentară

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de LUNI 2 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Diavolul

Instinctele iti sunt deturnate de ceva si poti lua decizii gresite. Este indicat sa nu faci nicio presupunere, caci poate sa nu aiba temei si risti sa actionezi din eroare. Evita orice actiune din impuls. Ai putea sa te simti rusinat mai tarziu de comportamentul tau.

HOROSCOP. TAUR

5 de cupe (inversata)

Cartea simbolizeaza pierderea, regretul, dezamagirea, disperarea. Daca apare inversata, ea iti aduce mesajul ca este posibila gasirea unui obiect pierdut, ratacit. Sau poate cineva care a iesit din viata ta vrea sa se intoarca. Poate un partener de afaceri doreste reluarea proiectelor. Ceva ce a fost stricat in trecut se repara.

HOROSCOP. GEMENI

7 de bate

Actioneaza decisiv impotriva agresiunii. Fii gata sa-ti aperi pozitia. Arata forta in fata fortelor aparent coplesitoare, pentru a nu fi considerat victima sigura. Aceasta carte poate trimite mesajul despre un teritoriu familiar pe care cinevrea sa-si arate o anumita pozitie. Apara-ti drepturile si nu te lasa doborat.

