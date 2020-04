Horoscop tarot 20 aprilie. Taurii sunt extraprotejați, Balanțele își asumă riscuri

Iata mesajul zilei de LUNI 20 APRILIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot 20 aprilie. BERBEC

Soarele

Nimic nu te poate dobori. Ai atat de multa forta interioara incat oamenii vor avea probleme ca sa tina pasul cu tine. Fa ceva special astazi si vei excela. Poti afla mai tarziu ca felul tau de a fi i-a inspirat pe ceilalti sa-si urmeze mai energic pasiunile.

Horoscop tarot 20 aprilie.TAUR

Steaua

Te bucuri de o extraprotectie azi, asa ca abordeaza ziua ci incredere si gratie. Ingerii tai pazitori sunt de partea ta asa ca profita de toate oportunitatile de creste din toate punctele de vedere. Fa-i cuiva o surpriza placuta pentriu ca stii ca si tu vei fi rasplatit pentru gestul frumos. Te asteapta o multime de momente binecuvantate azi.

Horoscop tarot 20 aprilie. GEMENI

Echilibrul

Rabdarea este arma ta secreta in depasirea tuturor obstacolelor care iti pot aparea in cale. Da-ti timp pentru a te asigura ca intelegi ce ai de facut, pentru cine, de ce si in ce mod. Aceasta abordare metodica poate sa nu fie ideala si chiar poate enerva vreo cativa, insa nu trebuie sa te lasi influentat de convingerile lor. Rabdarea te va ajuta sa inchei ziua cu cat ma putine greseli.

