Horoscop tarot 20 mai. Racii au parte de acțiune, Fecioarele au nevoie de stabilitate

Horoscop tarot 20 mai. BERBEC

Spanzuratul

Este posibil ca cineva sa-ti insele increderea pe care i-ai acordat-o. Te simti ranit din cauza promisiunii incalcate. Insa nu lua masuri imediat, nu face acuzatii. S-ar putea ca nu persoana respectiva sa fie de vina, ci o intreaga conjunctura care a contribuit la aceasta situatie. Ar fi mai bine sa acorzi circumstante atetuante.

Horoscop tarot 20 mai. TAUR

Judecata

Poti realiza astazi o multime de lucruri astazi, in special in ceea ce priveste relatiile. Evita manipularile sau secretele. Nu iti aduc nimic bun si poti pierde increderea oamenilor care te sprijina in majoritatea timpului. Pastreaza lucrurile cat mai simple, respecta elementele de baza si vor aparea cele mai fericite rezultate.

Horoscop tarot 20 mai. GEMENI

7 de bate

Actioneaza decisiv impotriva agresiunii. Fii gata sa-ti aperi pozitia. Arata forta in fata fortelor aparent coplesitoare, pentru a nu fi considerat victima sigura. Aceasta carte poate trimite mesajul despre un teritoriu familiar pe care cinevrea sa-si arate o anumita pozitie. Apara-ti drepturile si nu te lasa doborat.

