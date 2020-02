HOROSCOP tarot 21 februarie. Taurii sunt protejați, Leii sunt pregătiți să înfrunte provocările

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de JOI 21 februarie 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

Regina de bate

Regina de bate poate parea dura, dar daca ajungi sa-i intri la suflet vei descoperi o personalitate magnetica, afectuoasa. Acasa este casnica, in lume este o regina corecta, ferma, rapida la manie daca nu ii sunt ascultate ordinele. Daca iti apare aceasta carte inseamna ca ai nevoie de fermitate si corectitudine daca vrei sa ai succes. De asemenea, daca incepi un proiect, nu te astepta la rezultate rapide. Succesul organic este garantat pe termen lung.

HOROSCOP. TAUR

Regele de pentagrame

Cartea simbolizeaza controlul, securitatea, puterea, disciplina, abundenta. Cineva din viata ta are rol de protector, de ghid, are grija ca tie sa-ti fie bine. Acestei persoane nu-i poti ascunde adevarul. Deci ai grija ce spui in preajma ei.

HOROSCOP. GEMENI

Spanzuratul

Este posibil ca cineva sa-ti insele increderea pe care i-ai acordat-o. Te simti ranit din cauza promisiunii incalcate. Insa nu lua masuri imediat, nu face acuzatii. S-ar putea ca nu persoana respectiva sa fie de vina, ci o intreaga conjunctura care a contribuit la aceasta situatie. Ar fi mai bine sa acorzi circumstante atentuante.

