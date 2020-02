HOROSCOP tarot 22 februarie. Berbecii au de făcut alegeri, Fecioarele iau măsurile corecte

HOROSCOP. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de SAMBATA 22 februarie 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

7 de cupe

Ai de facut o alegere din mai multe optiuni si pare dificil, cu atat mai mult cu cat unele dintre aceste optiuni nu sunt chiar concrete. Ai petrecut prea mult timp in lumea visarii incat ti-e greu sa faci diferenta intre vis si realitate. Poate ca este timpul sa revii cu picioarele pe pamant si sa actionezi spre ceea ce iti doresti cu adevarat. Nu te lasa distras de vise desarte.

HOROSCOP. TAUR

2 de spade

Cartea simbolizeaza nehotarare, alegeri, emotii blocate. Ai de luat o decizie, dar nu stii ce sa faci. Ai doua optiuni si numai tu poti sa iti scoti esarfa de pe ochi pentru a vedea ce anume ti se potriveste mai bine. Nu lasa pe altii sa te deturneze din drumul tau.

HOROSCOP. GEMENI

10 de bate (inversata)

Aceasta carte simbolizeaza povara, responsabilitatea, munca grea, stresul, reusita. Daca iti apare inversata, cartea iti transmite mesajul ca poti depasi solicitarile dificile. Ce a fost mai greu a trecut sau urmeaza sa treaca. Este vremea eliberarii, a depasirii inhibitiilor.

