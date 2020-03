HOROSCOP tarot 22 martie. Gemenii sunt echilibrați, Fecioarele au aventuri fertile

HOROSCOP. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

HOROSCOP. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin.

HOROSCOP. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

HOROSCOP. Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

HOROSCOP. Iata mesajul zilei de DUMINICA 22 MARTIE 2020 pentru fiecare zodie!

HOROSCOP. BERBEC

7 de pentagrame

Cartea simbolizeaza viziunea, perseverenta, investitia, profitul, recompensa. Nu evita munca grea, numai asa poti termina ce ti-ai propus si ce ai inceput deja. Telurile sunt amenintate cu insuccesul daca incepi sa dai inapoi si te temi de efort.

HOROSCOP. TAUR

3 de spade

Cartea simbolizeaza separarea dureroasa, o inima franta, o durere, o respingere. Pot fi tristete si lacrimi, pot fi dispute pe care sa nu le mai poti repara. Insa aceste momente vor duce spre ceva bun. E nevoie de aceasta suferinta pentru a atinge un nou prag al dezvoltarii si al descoperirii de sine. In orice transformare, nimic nu este simplu si usor.

HOROSCOP. GEMENI

Regele de cupe

Regele de cupe stapaneste toate elementele apei (creativitate, fertilitate feminine, emotie si arta). Este atat de bine echilibrat, incat este un om foarte corect si foarte cinstit in afaceri. Daca iti apare aceasta carte, inseamna ca persoana cu care ai sau urmeaza sa ai o relatie de orice natura, profesionala, romantica, spirituala, este de incredere si te poti baza pe sustinerea ei.

